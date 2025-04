McTominay, McT l’extraterrestre con la faccia da Happy Days (CorSport)

Lo scozzese da cinque reti in tre partite. Ora il Napoli dovrà gestire i tre punti di vantaggio in 4 partite per dimostrare di essere più forte di tutto, Kvara e tutti.

Ieri il Napoli ha vinto 2-0 contro il Torino, trascinato da una doppietta di Scott McTominay. Ha superato l’Inter di 3 punti, che ieri ha perso contro la Roma. E ora il sogno scudetto sembra ancora più vicino.

McTominay segna da tre partite consecutive, diventerebbe l’uomo scudetto

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive:

Scott McTominay, da ieri McT l’extraterrestre, non fa altro che telefonare allo scudetto da tre partite: è lui, con la sua faccia da Happy Days e i suoi assalti improvvisi da aquila reale, ad aver rimodellato la vita del Napoli rendendola un sogno nelle ultime tre partite. Due gol con l’Empoli, uno decisivo al Monza e una doppietta magica contro il Toro. Totale, 5 reti e 11 in campionato: scozzese da record. Gli ultimi due hanno consentito il sorpasso sui campioni in carica (74 a 71), sconfitti nel pomeriggio dalla Roma di Claudio Ranieri. Un caro, fedele, straordinario amico di Antonio Conte: forte il sospetto che avrà credito illimitato a cena. Sì. Perché se questa vittoria non può ancora considerarsi un match point, è quanto meno un set point profumatissimo di scudetto a quattro giornate dalla fine e a una settimana dall’anniversario del trionfo del 2023, datato 4 maggio.

Con tutto il rispetto nei confronti degli scaramantici, ora è davvero concreta la possibilità che possa arrivare il bis: il Napoli ha il destino nelle proprie mani. Ci ha messo otto giornate e 63 giorni per tornare in testa e non dovrà fare altro che gestire i tre punti di vantaggio sull’Inter a partire da sabato a Lecce, casa di Conte, contro una squadra in piena lotta salvezza; poi con il Genoa in casa, il Parma fuori e per finire con il Cagliari al Maradona nel weekend del 25 maggio. Vincere, quattro volte: come lo scudetto che sarebbe il capolavoro immortale di Conte e di un manipolo di irriducibili che in 34 giornate hanno dimostrato di essere più forti di tutto, Kvara e tutti.

