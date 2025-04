Sir Alex Ferguson scansati, ora è il Liverpool il club più importante d’Inghilterra (Telegraph)

Carragher: “Il Manchester United ha fatto la storia grazie a soli due allenatori, il Liverpool con la distribuzione del talento. E Slot lo dimostra”

“Il Liverpool può orgogliosamente definirsi il club più importante d’Inghilterra”. E giusto per ribadirlo, Jamie Carragher – che è pur sempre cuore Reds, eh – si toglie lo sfizio di “bestemmiare” un po’: chiama in causa Sir Alex Ferguson. Sul Telegraph scrive che il Manchester United doveva tutto al suo genio, il Liverpool vincendo il ventesimo titolo con Slot, no.

“Il successo immediato di Slot pone fine a ogni dibattito sul club più titolato d’Inghilterra. Se si aggiungono le sei Coppe dei Campioni di Anfield al totale del campionato, l’ultima controargomentazione a cui si aggrappavano all’Old Trafford è stata spazzata via. Per 36 anni, i tifosi del Liverpool si sono vantati della loro superiorità in campionato per affermare il loro dominio generale sui loro più grandi rivali, anche se dalla metà degli anni ’90 e fino all’inizio del secolo tutto ciò suonava sempre più come un omaggio alle vecchie glorie”.

“Se il giorno del mio ritiro mi avessero chiesto quanto tempo ci sarebbe voluto perché il Liverpool raggiungesse il totale dello United, la mia risposta sincera sarebbe stata che probabilmente non sarebbe successo nel corso della mia vita. Eravamo lontani anni luce, dentro e fuori dal campo. Lo United aveva il miglior allenatore, incassava milioni in più di noi all’anno tra ricavi da partite e commerciali, e aveva tutto a portata di mano per continuare a vincere. In un’epoca in cui Chelsea e Arsenal erano costantemente in vantaggio sul Liverpool, e il Manchester City era appena diventato uno dei club più ricchi del mondo, il trionfo di Anfield di oggi sembrava un sogno lontano. Continuavano a dirci che vivevamo nel passato. Ormai non lo sentiamo più”.

“Siamo onesti e ammettiamo che quando tutti hanno accolto Slot la scorsa estate dicendo che poteva essere il nuovo Bob Paisley, c’era tanta speranza e romanticismo quanto assoluta fiducia nella sua effettiva realizzazione. Ma Slot ha giustificato quei paragoni con il leggendario successore di Shankly e va riconosciuto a lui e alla gerarchia il merito di essere riusciti laddove lo United ha fallito. La storia dimostra quanto possa essere difficile mettersi nei panni di un gigante manageriale”.

“Slot è diventato il decimo allenatore del Liverpool a guidare il club al titolo. Questo dimostra la profondità del talento tecnico che si è diffuso ad Anfield. Allo United, Ferguson e Sir Matt Busby sono stati gli artefici di 18 delle 20 vittorie dello United”.

