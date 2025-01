Conceição quasi si azzuffa con Calabria. Il difensore: «Un malinteso. Ci siamo chiariti» – VIDEO

Al termine di Milan-Parma, l’allenatore si precipita dal suo capitano. Gli animi si scaldano, ci vuole tutta la squadra per dividerli

Pessima scena al termine di Milan-Parma, partita vinta miracolosamente dai rossoneri. Al triplice fischio finale, mentre i calciatori del Parma sono in preda allo sconforto, quelli del Milan festeggiano una vittoria fino a cinque minuti prima nemmeno pensata, Conceição si precipita contro Calabria per dirgli qualcosa.

Non si sa bene cosa, ma di fatto il capitano del Milan non la prende bene. Gli animi si incendiano, gli altri in maglia rossonera li tengono a debita distanza, portano da una parte l’allenatore e dall’altra Calabria. Conceição è incontenibile.

Here is the video of Conceicao and Calabria arguing with each other pic.twitter.com/tu7PwCsJoB — WGM 👑 (@WhatGattusoMad) January 26, 2025

Calabria: «Un malinteso con Conceição, ci siamo chiariti»

Cosa è successo con Conceição:

«Sono cosa da campo. Un malinteso tra i due. Ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa a vicenda. Abbiamo sistemato. Non sarà la prima e non sarà la prima volta che si vede una cosa del genere. Chiedo scusa, perché non è una cosa bella. La cosa che ci interessa di più è la squadra».

«Ci sono mancati un po’ di inserimenti nel primo tempo. Loro hanno giocato bene. Noi abbiamo provato ad aggirarla, abbiamo avuto delle occasioni. Ci è mancato qualcosa in area».

Come stai?

«Bella domanda. Non è un anno positivo come altri anni. Ci sono situazioni non semplici, anche private. Non mi va anche troppo di parlarne. Voglio finire nel migliore dei modi la stagione, penso al Milan. Sto provando a rimanere concentrato. Poi ci sono situazioni che possono capitare come quella di oggi. Mi auguro possa finire meglio la stagione».

Se il Milan non può ingaggiare sia Rashford che Walker è per colpa della Brexit (Telegraph)

Il Milan è alla ricerca di un difensore e di un attaccante in questo mercato di gennaio. La squadra di Conceiçao ha un evidente bisogno di rinforzare una rosa che sembrava molto forte ma che non ha raggiunto nessun risultato sperato (se non la vittoria in rimonta in Supercoppa italiana). Il neo-allenatore portoghese dovrà aiutare la società nel decidere quale reparto rinforzare poiché, a detta anche del The Telegraph, vi sono limitazioni importanti dovute ai passaporti extra-comunitari. E l’Inghilterra ormai si è tirata fuori dall’Unione Europea da più di qualche anno (il Milan già pullula di inglesi in squadra e dovrà scegliere uno tra Rashford e Walker).

“I rossoneri hanno mostrato un interesse concreto per entrambi i giocatori della Premier League, ma possono ingaggiarne solo uno a causa delle regole della Serie A sugli acquisti di giocatori non appartenenti all’Unione Europea. Le squadre italiane possono registrare due giocatori extra-Ue a stagione. Per questa stagione, il Milan ha già occupato i posti disponibili con il serbo Strahinja Pavlovic e il brasiliano Emerson Royal. Tuttavia, è consentito un terzo acquisto extra-Ue se il giocatore è inglese o albanese”.

Continua qui.

ilnapolista © riproduzione riservata