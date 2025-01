Se il Milan non può ingaggiare sia Rashford che Walker è per colpa della Brexit (Telegraph)

“Anche contro il Cagliari il Milan ha avuto difficoltà a segnare, bisognerà che i rossoneri valutino quale reparto rendere più forte”

Il Milan è alla ricerca di un difensore e di un attaccante in questo mercato di gennaio. La squadra di Conceiçao ha un evidente bisogno di rinforzare una rosa che sembrava molto forte ma che non ha raggiunto nessun risultato sperato (se non la vittoria in rimonta in Supercoppa italiana). Il neo-allenatore portoghese dovrà aiutare la società nel decidere quale reparto rinforzare poiché, a detta anche del The Telegraph, vi sono limitazioni importanti dovute ai passaporti extra-comunitari. E l’Inghilterra ormai si è tirata fuori dall’Unione Europea da più di qualche anno (il Milan già pullula di inglesi in squadra e dovrà scegliere uno tra Rashford e Walker).

Il Milan non potrà prendere sia Rashford che Walker (The Telegraph)

Di seguito quanto scrive il noto quotidiano inglese:

“I rossoneri hanno mostrato un interesse concreto per entrambi i giocatori della Premier League, ma possono ingaggiarne solo uno a causa delle regole della Serie A sugli acquisti di giocatori non appartenenti all’Unione Europea. Le squadre italiane possono registrare due giocatori extra-Ue a stagione. Per questa stagione, il Milan ha già occupato i posti disponibili con il serbo Strahinja Pavlovic e il brasiliano Emerson Royal. Tuttavia, è consentito un terzo acquisto extra-Ue se il giocatore è inglese o albanese.

Il Milan ha già una forte presenza inglese in squadra, con Rashford o Walker che potrebbero aggiungersi a un gruppo che include Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Tammy Abraham. Il club rossonero ha avviato colloqui con i fratelli di Rashford, suoi unici rappresentanti, per valutare la possibilità di chiudere un accordo. Il Manchester United chiederebbe probabilmente un pagamento per il prestito e la copertura parziale dello stipendio del 27enne. Lo stipendio di Rashford si aggira intorno alle £325.000 a settimana.

Il Milan ha mostrato interesse anche per Walker, che la scorsa settimana ha chiesto al Manchester City di essere ceduto ed è stato escluso dalle ultime due convocazioni. Il club sta valutando attentamente quale reparto rinforzare. Il Milan ha avuto difficoltà a segnare nell’ultima partita casalinga contro il Cagliari, pareggiata 1-1 con gol di Álvaro Morata.

Successivamente, hanno battuto il Como grazie a un gol decisivo di Rafael Leão, che ha giocato nel ruolo di esterno sinistro occupato abitualmente da Rashford. Nel ruolo di Walker, Emerson ha avuto un rendimento altalenante dal suo arrivo dal Tottenham. Inoltre, il Milan può contare su Davide Calabria, capitano della squadra, che però ha collezionato solo sei presenze da titolare in questa stagione.”

ilnapolista © riproduzione riservata