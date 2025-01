Comuzzo, pronta un’offerta del Napoli da 30 milioni complessivi. Pedullà avverte: “Non bastano”

Secondo Pedullà servono almeno 35 milioni (30 di base fissa più 5 di bonus). Per Moretto e Romano, “trattativa in corso”

Continua il pressing del Napoli per Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina. Lo riportano gli esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto su X. Tuttavia Pedullà avverte che l’offerta da 30 milioni che il Napoli dovrebbe presentare alla Fiorentina potrebbe non bastare.

Il Napoli stringe per Comuzzo: ci vogliono almeno 35 milioni

Fabrizio Romano, giornalista, su X:

“Il Napoli avanza nei colloqui per ingaggiare Pietro Comuzzo della Fiorentina. Proposta formale da presentare ai viola per un totale di 30 milioni come valutazione: 5 milioni più 25 come clausola di obbligo di acquisto. Trattativa in corso“.

🚨🔵 Napoli are advancing in talks to sign talented Italian centre back Pietro Comuzzo from Fiorentina. Formal proposal to be submitted worth €30m package — €5m loan plus €25m buy obligation clause. Negotiations ongoing, up to Fiorentina.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/t7zsH0kkp7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2025

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha scritto su X:

“Il Napoli preme per Pietro Comuzzo. Pronta una nuova offerta alla Fiorentina, prestito oneroso di 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Napoli a colloquio con l’agente di Comuzzo per ottenere il sì del ragazzo. Trattativa in corso“.

Il Napoli preme per Pietro Comuzzo. Pronta una nuova offerta alla Fiorentina, prestito oneroso di 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Napoli a colloquio con l’agente di Comuzzo per ottenere il sì del ragazzo. Trattativa in corso. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 29, 2025

Pedullà però avverte:

“Per chiarire: fino a ieri sera per tutti la Fiorentina stava facendo muro. Stanotte i primi contatti diretti tra club rivelati stamattina. La trattativa va avanti, bisogna seguirla passo dopo basso, al momento 30 milioni non bastano ma vedremo“.

Per chiarire: fino a ieri sera per TUTTI la #Fiorentina stava facendo muro per #Comuzzo. Stanotte i primi contatti diretti tra club rivelati stamattina 👇 La trattativa va avanti, bisogna seguirla passo dopo basso, al momento 30 milioni non bastano ma vedremo https://t.co/IpYmyo68So — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 29, 2025

