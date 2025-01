Il Napoli in pressing sulla Fiorentina per il difensore Comuzzo: rifiutata un’offerta da 20 milioni (Di Marzio)

Il Napoli continua a lavorare per il difensore, si tratta per trovare il prezzo giusto e creare così una linea giovane e italiana con Buongiorno

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Napoli insiste per Comuzzo. Continua il pressing sulla Fiorentina per trovare l’accordo per il difensore centrale. La Viola ha già rifiutato un’offerta da 20 milioni di euro.

Dalla Fiorentina rifiutati 20 milioni per Comuzzo

Sul portale di Di Marzio si legge:

Il Napoli continua a lavorare per il difensore Pietro Comuzzo: ore intense per trovare l’intesa con la Fiorentina. Nonostante abbia soli vent’anni, Pietro Comuzzo è il grande obiettivo per la difesa. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la Fiorentina. La società viola ha già rifiutato 20 milioni di euro, ma il Napoli continua il pressing. Gli azzurri continuano a trattare per trovare il prezzo giusto e provare a fare l’operazione in questa sessione di mercato, provando a convincere la Fiorentina con un’importante offerta. L’obiettivo è quello di creare una linea giovane e italiana per il presente e per il futuro con Alessandro Buongiorno.

L’esperto di calciomercato di Sky Sport Luca Marchetti, ha fatto sul punto sulla situazione del mercato del Napoli in questo scorcio di sessione invernale

«Si balla ancora tra Garnacho e Adeyemi, ma ogni giorno che passa rende ancor più difficili le trattative. Il Manchester United non molla dalla posizione che ha tenuto dall’inizio per cui un pochino era venuto incontro alle esigenze del Napoli dal punto di vista economico. Su Adeyemi invece ancora non si è convinto il giocatore del trasferimento a gennaio e quindi ogni giorno che passa diminuiscono le chance. Su Raspadori ci sono l’Ataltanta, il Marsiglia e il West Ham, ma per il Napoli il giocatore è incedibile anche perché non può essere utilizzato solo come attaccante, ma nell’ultimo periodo Conte lo ha modellato anche da mezz’ala»

