Comuzzo al Napoli, prestito biennale con obbligo di riscatto. Ora le parti sono molto vicine (Di Marzio)

Il Napoli è sempre più vicino a concludere l’investimento di gennaio sul difensore. I 75 milioni di Kvaratskhelia non verranno dunque (almeno molto probabilmente) spesi per un suo sostituto, bensì rivolti ad un altro ruolo chiave. Si tratta di Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina classe 2005, rivelazione dell’anno in Serie A in quel reparto. Secondo Di Marzio, Manna avrebbe quasi chiuso l’affare sulla base di un prestito biennale (il che vuol dire che il Napoli lo riscatterebbe, ovvero pagherebbe, tra due stagioni ndr).

Comuzzo verso il Napoli, la distanza è di pochi milioni (Di Marzio)

“Il Napoli è sempre più vicino a Pietro Comuzzo della Fiorentina. Nonostante abbia soli vent’anni, Pietro Comuzzo è il grande obiettivo per la difesa del Napoli. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la Fiorentina. La società viola ha già rifiutato 20 milioni di euro nelle settimane passate, ma il Napoli ha proseguito il pressing e adesso è sempre più vicino al difensore. Gli azzurri hanno offerto un prestito biennale, con obbligo a 25 milioni di euro più 5 di bonus. La distanza è di pochi milioni, con il club toscano che vorrebbe qualche bonus in più per arrivare a 35 milioni”.

