Né Garnacho né Adeyemi, il Napoli rinuncia all’attaccante. L’obiettivo è il difensore Comuzzo (Sky)

Manna a pranzo con l’agente del difensore. Trovato l’accordo con il giocatore, il Napoli farà un’offerta alla Fiorentina più alta della prima da 20 milioni. No del Napoli all’Atalanta per Raspadori

A Sky Sport fanno il punto della situazione sul mercato del Napoli. Visti gli ultimi sviluppi, il Napoli ha deciso di cambiare strategia. Molto probabilmente non si prenderà un attaccante per sostituire Kvaratskhelia, piuttosto il Napoli ha deciso di puntare su un difensore. Il nome designato è quello di Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina.

Manna a pranzo con l’agente di Comuzzo

Negli studi di Sky si parla del mercato del Napoli:

“No all’Atalanta del Napoli per Raspadori. Conte vuole tenere il gruppo squadra. Raspadori può essere un’alternativa nella zona del campo dove ha perso Kvara. Comuzzo, in corso il pranzo con gli agenti e Manna, il ds del Napoli. Ovviamente, strategia vuole che si cerchi prima l’accordo con il giocatore e poi si va dal club. Incontro per perfezionare i dettagli economici tra il Napoli e Comuzzo. Poi l’offerta alla Fiorentina più alta di 20 milioni. La strategia è cambiata: acquistare un difensore. Adeyemi ha scelto di rimanere al Borussia Dortmund anche dopo il cambio allenatore, Garnacho è sempre molto difficile. L’investimento per il momento è dirottato sul difensore.

Pronta un’offerta del Napoli da 30 milioni complessivi. Pedullà avverte: “Non bastano”

Continua il pressing del Napoli per Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina. Lo riportano gli esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto su X. Tuttavia Pedullà avverte che l’offerta da 30 milioni che il Napoli dovrebbe presentare alla Fiorentina potrebbe non bastare.

Fabrizio Romano, giornalista, su X:

“Il Napoli avanza nei colloqui per ingaggiare Pietro Comuzzo della Fiorentina. Proposta formale da presentare ai viola per un totale di 30 milioni come valutazione: 5 milioni più 25 come clausola di obbligo di acquisto. Trattativa in corso”.

Sulla stessa linea anche Moretto. Pedullà però avverte:

“Per chiarire: fino a ieri sera per tutti la Fiorentina stava facendo muro. Stanotte i primi contatti diretti tra club rivelati stamattina. La trattativa va avanti, bisogna seguirla passo dopo basso, al momento 30 milioni non bastano ma vedremo“.

