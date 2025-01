Chiesa, l’agente Ramadani: «Non si muoverà dal Liverpool»

Il Napoli era tra le squadre sulle sue tracce, ma l’entourage ha chiarito: «Il club inglese non ha alcuna intenzione di cederlo».

Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, ha rilasciato una dichiarazione in merito al suo assistito approdato al Liverpool nel mercato estivo.

L’agente di Chiesa: «Non si muoverà dal Liverpool»

Sebbene non stia trovando molto spazio nei Reds, a causa anche di diversi infortuni, l’esterno ex Juventus sembra essere appieno nei progetti della squadra. E Ramadani ha chiarito la situazione:

«Chiesa resta al Liverpool, il club non ha alcuna intenzione di cederlo».

Su di lui, tra le diverse squadre italiane che lo monitoravano, c’era anche il Napoli.

L’indiscrezione del portale francese lanciata il 5 gennaio:

A seguito di questo colloquio, Ramadani si è subito recato a Napoli per stabilire i primi contatti con Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Il tecnico italiano ha dato la sua approvazione per l’arrivo di Federico Chiesa e continua a spingere per far avanzare la trattativa. Secondo le nostre informazioni, il Napoli presenterà, nei prossimi giorni, una prima offerta di prestito di 6 mesi al Liverpool. Bisognerà poi trovare un accordo su due punti fondamentali: la percentuale di stipendio sostenuta dai Reds e l’aggiunta di un diritto di riscatto voluto dal Napoli; su quest’ultimo punto, il Liverpool non è del tutto entusiasta dell’idea di vendere il 27enne a titolo definitivo.

