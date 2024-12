Chiesa ha dato disponibilità al Napoli, primi contatti tra il club e l’agente Ramadani (Sportmediaset)

Conte avrebbe già dato l’ok per l’ex Juventus, che arriverebbe in prestito dal Liverpool. Nei prossimi giorni l’agente del calciatore incontrerà i Reds.

La suggestione di Federico Chiesa come nuovo giocatore del Napoli potrebbe trasformarsi in realtà. L’esterno ex Juventus avrebbe dato disponibilità al trasferimento per trovare maggiore minutaggio rispetto al Liverpool, dove milita attualmente.

Chiesa ha dato disponibilità al Napoli, primi contatti tra il club e l’agente Ramadani

Come riportato da Sportmediaset:

Nei prossimi giorni Fali Ramadani, agente del calciatore, avrà un incontro con la dirigenza dei Reds per fare il punto, ma sembra già chiaro che l’idea del club sia quella di dare più minuti al giocatore; per questo avevano aperto alla cessione in prestito. Una situazione di cui potrebbe approfittare il Napoli, che è molto interessato al giocatore come dimostra il fatto che un primo contatto esplorativo tra il club azzurro e l’agente del giocatore è già andato in scena nei giorni scorsi. Antonio Conte avrebbe già dato il proprio benestare e da parte del giocatore ci sarebbe la disponibilità a trasferirsi al Maradona per aiutare la squadra a centrare gli obiettivi stagionali, l’operazione potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito, ma dai primi colloqui tra le parti è emerso un problema legato all’ingaggio. Missione difficile ma non impossibile, anche perché la voglia di rilancio di Chiesa potrebbe facilitare la trattativa.

Arne Slot con Chiesa ha rafforzato la sua armata offensiva di grande talento, che già aveva Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota, Cody Gakpo e Darwin Núñez. Per Federico Chiesa, questa prima avventura fuori dall’Italia, dopo Fiorentina e Juventus, è stata un’occasione d’oro per ritrovare il suo livello senza pressioni. Tuttavia, i Reds e la Premier League avrebbero dovuto dargli lo slancio per la sua rinascita, ma finor ha sicuramente trascorso più tempo in tribuna che in campo o in panchina. Chiesa vorrebbe recuperare minutaggio e punterebbe a un prestito quest’inverno, se possibile in Italia.

Diversi club si sono già fatti avanti, tra cui Inter, Napoli in cima alla lista, ma anche la Fiorentina che vorrebbe rimpatriare il loro ex giocatore. Lo stipendio di Federico Chiesa, fissato a circa 7,5 milioni di euro netti a stagione, è un fattore significativo che ostacola la facilità delle trattative. Perché un club italiano possa permettersi il prestito di Chiesa, il Liverpool dovrà coprire parte dello stipendio.

