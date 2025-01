Chi è Amuzu, l’ala sinistra che il Napoli sta trattando con l’Anderlecht

Dai video che circolano in rete, l’impressione è di un giocatore estremamente veloce e irruento nelle giocate. Quasi istintivo, dotato di un buon tiro e di una buona corsa

Il Napoli su Francis Amuzu dell’Anderlecht. Ma di chi si tratta? Sicuramente non è Garnacho. Si tratta di un’ala sinistra classe 1999 (25 anni). Da Transfermarkt si evince che il suo valore di mercato si aggira intorno ai 4 milioni e mezzo. Considerando che l’Anderlecht all’inizio del mercato ha chiuso le porte a un club di Premier League, si può ipotizzare che il suo valore sia più alto.

In stagione ha totalizzato al momento 23 presenze totali, cinque in Europa League e 18 in campionato. Presenze condite anche da quattro gol e tre assist (in campionato due gol e due assist).

Amuzu veste la maglia dell’Anderlecht dalla stagione 2017/18, è diventato uno dei giocatori più rappresentativi realizzando 28 gol e 31 assist in 250 presenze.

Dai video che circolano in rete, l’impressione è di un giocatore estremamente veloce e irruento nelle giocate. Quasi istintivo, dotato di un buon tiro e di una buona corsa.

L’incidente di Amuzu nella partita contro il Club Brugge

Durante la partita tra Anderlecht e Club Brugge, Francis Amuzu ha subito un brutto infortunio alla testa. L’ala è rimasta vittima di un violentissimo scontro di gioco in cui ha colpito con la nuca il gomito di un avversario, nel mezzo di un contrasto aereo.

Amuzu è collassato a terra senza più muoversi. Immediato l’intervento di compagni e avversari che hanno richiamato lo staff medico che ha a lungo assistito Amuzu prima di caricarlo su una barella e portarlo fuori dal campo per l’immediato trasporto in ambulanza.

Quanto accaduto in campo è stato raccontato dal tecnico dell’Anderlecht e dallo stesso club con alcune note social di aggiornamento sulle condizioni del giocatore. L’allenatore dell’Anderlecht, David Hubert, ha spiegato la grande paura che si è vissuta in campo: «Amuzu ha subito una grave commozione cerebrale, ha aperto gli occhi solo in ospedale».

ilnapolista © riproduzione riservata