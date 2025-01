Cassano: «Leao è un giocatore farlocco, non ha i c******i. Se ne accorgerà anche Conceicao»

A Viva el Futbol: «Si deve vergognare per il comportamento avuto nei confronti di Fonseca, sia lui che Theo Hernandez». Il portoghese: «Pagliaccio»

Antonio Cassano continua la sua personalissima crociata contro Rafael Leao. A Viva el Futbol ha dato la sua versione della prestazione del portoghese in finale di Supercoppa italiana.

«Adesso io lo dico stasera, dopo che hanno vinto, che ha fatto anche una buona prestazione quando è entrato: si accorgerà pure Conceicao che è un giocatore da zero a zero Leao, un giocatore farlocco. È un giocatore alla Martial, questo tipo di giocatori, da zero a zero, né carne né pesce. Stasera ha fatto una buona partita e lo dico: è un giocatore da zero a zero, è un giocatore che non sa giocare con la squadra, non sa fare l’ultimo passaggio, non vede la porta. È un giocatore che è poca roba e lo dico stasera, se ne accorgerà anche Conceicao a lungo andare».

Cassano: «Leao si deve vergognare per il comportamento avuto con Fonseca»

Prima dell’ingresso di Leao, l’Inter vinceva 2-0. A fine partita il tabellino recitava 2-3 per il Milan. E in tutti e tre i gol del Milan c’è lo zampino del portoghese. Ma a Cassano tutto ciò poco importa e critica duramente il giocatore del Milan per le sue dichiarazioni post partita.

«Quello che ha fatto il mister in pochi giorni è incredibile – aveva detto l’attaccante del Milan, che era stato appena esaltato dal nuovo tecnico rossonero – Appena l’ho visto, ho sentito la sua energia. La sua mentalità e il cambiamento si sono visti subito in campo. Il mister ci ha portato la mentalità giusta per vincere, tanta voglia ed energia».

Queste parole non sono piaciute a Cassano:

«Questo mi dà a dimostrare che è uno che non ha i coglioni Leao, perché va in nazionale e parla da lontano, stasera parla di Conceicao… Per quanto riguarda invece la questione Fonseca, lui deve dire grazie a Fonseca, perché se al posto di Fonseca trovava davanti, che so, uno Spalletti della situazione o un Capello di 20 anni fa, rischiava che lo attaccava al muro, perché si è comportato fin troppo bene Fonseca, facendolo solo sedere tre-quattro volte. Perché il comportamento avuto nei confronti di Fonseca, sia lui che Theo Hernandez, ma soprattutto lui in questo momento qua, si deve vergognare soprattutto stasera dopo una vittoria, che dice ‘con Conceicao è quello che io voglio l’energia e questo‘».

E ancora:

«Io, se ho i coglioni, vado dagli allenatori, poi mi fanno fuori loro, come ho sempre fatto. Lui doveva avere i coglioni a dire quello che pensa, non quando va in nazionale parla o adesso che Conceicao gli ha dato le energie. Io sarò sempre dalla parte di Fonseca, che è un grandissimo uomo e un grandissimo allenatore, a differenza sua, che è uno senza personalità e un giocatore da zero a zero. Lo dico stasera, che ha vinto e ha fatto una buona prestazione. Lo dico stasera, se ne accorgerà anche Conceicao di questo, che giocatore farlocco è. Questo è un comportamento indegno, perché fino a quando c’era Fonseca… Cosa significa, che sei stato irrispettoso nei confronti di Fonseca, dei tuoi compagni e della gente. Cosa succede, tutto a un tratto adesso l’atteggiamento lo fai buono? Significa che hai mancato di rispetto, c’è poco da dire».

La risposta di Leao non si è fatta attendere ed è arrivata social, breve e incisiva con due emoticon che rappresentano un pagliaccio.

