Cassano: «Conte ha migliorato tutti i calciatori del Napoli, Anguissa sta facendo meglio che con Spalletti»

A Viva el Futbol: «Tutti sono cresciuti, da Politano Spinazzola. Lukaku sta spostando gli equilibri, anche Juan Jesus sta facendo bene»

L’intervento di Antonio Cassano a Viva el Futbol sul Napoli di Antonio Conte dopo la vittoria in rimonta contro la Juventus al Maradona.

Cassano: «Quando parla è credibile, Conte entra nella testa dei giocatori»

Le parole di Cassano:

«Sto vedendo un calcio aggressivo con idee, buon possesso palla, europeo. Lui gioca con cinque attaccanti, le due mezze Ali, i due esterni e Lukaku. Sabato ho visto che per ben 3 minuti ininterrottamente il secondo mediano con Lobotka era Di Lorenzo. Quest’anno mi sta piacendo anche come sta parlando, sta facendo un miracolo clamoroso. Kvara è andato via, il suo giocatore che dalla trequarti in poi era più forte di tutti. Non è problema, lui continua a dire se arriva arriva uno forte, io per loro e loro per me si buttano nel fuoco, è un allenatore che sta facendo un lavoro stratosferico.

Noi parlavamo dell’evoluzione che Spalletti ha fatto. Si parla di allenatori che stanno migliorando i giocatori, Anguissa sta facendo meglio che all’epoca dello scudetto, sta facendo meglio Politano. Probabilmente sta facendo meno gol e sta facendo un lavoro… all’86 si è buttata a terra con i crampi, si sta facendo un culo come una capanna. Neres non ha mai avuto continuità, da quando è arrivato a Napoli con lui sta avendo continuità. Lui a tutti costi ha voluto Lukaku al 40%, sta spostando gli equilibri e li sposta, Juan Jesus con lui sta facendo bene.

Anche Spinazzola, va, non va, va, non va a Firenze. Lo mette alto, si fa male Olivera e lo mette basso. Sono due partite che sta facendo bene. Io penso, e qualcosa so, all’intervallo ha rivoltato lo spogliatoio. Questo, quando parla, è credibile, entra nella testa dei giocatori. In più quest’anno ci sta mettendo comunicazione che a me sta piacendo tantissimo. Io non lo so se arriverà alla fine e possa vincere lo scudetto, non so se il miracolo che sta venendo fuori… per l’Inter mi preoccupo. Conte ha studiato, ha lavorato ed è credibile, ha iniziato in un certo modo adesso tu lo vedi che lui gioca bene. Fa un calcio aggressivo, un calcio moderno, un calcio europeo, è un calcio che a me piace tanto».

