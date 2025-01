La Fiorentina cede Biraghi all’Inter, in prestito per sei mesi (Schira)

Escluso da Palladino, l’esterno viola era un obiettivo del Napoli. E invece pare che approderà a casa Marotta

L’esperto di mercato Nicolò Schira ha da poco diffuso la notizia sui suoi canali ufficiali secondo cui Biraghi sarebbe vicinissimo all’accasarsi all’Inter. L’esterno sinistro della Fiorentina è praticamente stato escluso dalla rosa di Palladino (da ex capitano ndr) ed ora cerca squadra. Anche il Napoli aveva mostrato interesse, soprattutto volendo investire ora su un difensore e quindi di fatto non sostituendo Kvaratskhelia (Spinazzola diverrebbe, nelle coppie, ala sinistra).

Buchanan sostituito da Biraghi, Zalewski sullo sfondo (Schira)

Di seguito quanto riportato dall’esperto di mercato su X:

«La Fiorentina ha dato il via libera all’Inter per Cristiano Biraghi in prestito per 6 mesi. Biraghi ha già un accordo di massima con l’Inter, che ora attende una risposta definitiva dalla Roma e Nicola Zalewski, che è attualmente il piano A come sostituto di Buchanan.»

Comuzzo verso il Napoli, la distanza è di pochi milioni (Di Marzio)

Di seguito quanto si legge sul sito gianlucadimarzio.com:

“Il Napoli è sempre più vicino a Pietro Comuzzo della Fiorentina. Nonostante abbia soli vent’anni, Pietro Comuzzo è il grande obiettivo per la difesa del Napoli. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la Fiorentina. La società viola ha già rifiutato 20 milioni di euro nelle settimane passate, ma il Napoli ha proseguito il pressing e adesso è sempre più vicino al difensore. Gli azzurri hanno offerto un prestito biennale, con obbligo a 25 milioni di euro più 5 di bonus. La distanza è di pochi milioni, con il club toscano che vorrebbe qualche bonus in più per arrivare a 35 milioni”.

