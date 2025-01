Bentancur non potrà allenarsi col Tottenham fino a nuovo ordine medico (Daily Mail)

Ieri l’ex Juventus si è accasciato in campo improvvisamente durante il match contro il Liverpool, come era accaduto a Bove della Fiorentina.

Durante il match di ieri tra Liverpool e Tottenham, il centrocampista degli Spurs ex Juventus Rodrigo Bentancur si è accasciato improvvisamente come era successo a Bove della Fiorentina poche settimane fa.

Il calciatore uruguaiano è stato portato d’urgenza in ospedale e, sia lui che il Tottenham, hanno comunicato che è cosciente e sta bene.

Bentancur non potrà allenarsi col Tottenham fino a nuovo ordine medico

Secondo le ultime novità riportate dal Daily Mail:

Lo staff medico del Tottenham effettuerà regolari controlli a Bentancur nella sua casa nei prossimi giorni. Il giocatore non sarà autorizzato a tornare al campo d’allenamento fino a quando non gli verrà dato il via libera medico. Gli Spurs torneranno a giocare domenica contro il National League Tamworth in Fa Cup; successivamente, viaggeranno verso il nord di Londra per affrontare l’Arsenal in Premier League.

Scrive il Times:

Era in un programma televisivo uruguaiano a giugno, quando il conduttore gli ha chiesto la maglia di un giocatore del Tottenham. Bentancur rispose: «Sonny?», prima di aggiungere: «Potrebbe essere anche il cugino di Sonny perché sembrano tutti uguali».

Tre mesi dopo l’incidente, la Football Association (Federcalcio inglese) ha messo sotto accusa Bentancur, e ora due mesi dopo, per il centrocampista è arrivato il verdetto. Secondo la Federazione, a settembre è stato accusato di presunta “cattiva condotta in relazione a un’intervista ai media” dopo aver “agito in modo improprio e/o usato parole offensive o di discredito”. L’ex Juve è stato anche accusato di “violazione aggravata” poiché i suoi commenti “includevano un riferimento, esplicito o implicito, alla nazionalità e/o alla razza e/o all’origine etnica”.

