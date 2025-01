Al decimo minuto di Tottenham-Liverpool di Coppa di Lega. È uscito con la maschera dell’ossigeno. Poi, ha ripreso conoscenza

Bentancur, la grande paura. Un malore come Bove, si accascia in campo.

Rodrigo Bentancur si è sentito male in campo nel corso della partita di Coppa di Lega tra Tottenham e Liverpool. Intorno al decimo minuto Bentancur si è improvvisamente accasciato in campo su azione di calcio d’angolo. Momenti di paura e di angoscia che hanno ricordato quelli vissuti a Firenze per Bove. È uscito con la maschera dell’ossigeno.

Il Tottenham ha fatto sapere che il giocatore ha poi ripreso conoscenza, parla, andrà in ospedale per una serie di accertamenti.

Bentancur’s nasty injury Thoughts and prayers to him 🙏pic.twitter.com/3TD6XKd078 — Troll Football Media (@Troll__Footbal) January 8, 2025

Tottenham have confirmed that Bentancur is conscious, talking and will go to hospital for further checks 🙏 https://t.co/vxKs8TLaSo — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 8, 2025

