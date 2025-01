Anguissa è sottovalutato, è tra i più forti calciatori della Serie A (Il Guardian)

A centrocampo è una presenza fisica inesorabile. A Bergamo ha dominato Éderson. I suoi due assist sono stati fondamentali per la vittoria

Anguissa è sottovalutato, oggi è il miglior calciatore della Serie A (Il Guardian)

Il Guardian tesse l’elogio di Frank Anguissa. Lo fa nel consueto appuntamento del lunedì a firma Nicky Bandini. La giornalista si sofferma sul ruolo del calciatore del Camerun nell’intelaiatura di gioco di Conte.

Il Guardian, come già Athletic, sottolinea i cambiamenti tattici studiati da Conte per Anguissa e McTominay:

Ci sono aspetti tattici. La ripetizione a memoria di alcuni movimenti in allenamento è stata una componente chiave dei successi passati e può portare nuovi frutti nel modo in cui André-Frank Zambo Anguissa e McTominay si alternano rompendo le linee e rinforzandole.

Anguissa e il rapporto con Conte

E ci sono anche aspetti meno tangibili. In un’intervista di inizio stagione per il canale YouTube della Serie A, Anguissa ha parlato di come Conte fosse entrato sotto la pelle dei giocatori, dichiarando: «Ti dimostra che non ci sono limiti per il tuo cuore e il tuo corpo. Ci sono cose che non avrei mai fatto prima di lavorare con lui, mi ha dimostrato sono possibili». Le storie di Lukaku e McTominay hanno goduto di una maggiore rilevanza internazionale, ma forse il nazionale camerunese meriterebbe più considerazione per il premio di miglior giocatore della Serie A se la stagione si chiudesse oggi: una presenza fisica inesorabile a centrocampo. A Bergamo Anguissa ha dominato i suoi duelli con Éderson. I suoi due assist sono stati fondamentali per la sesta vittoria consecutiva.

Della vittoria in casa dell’Atalanta, il Guardian scrive:

Se mai c’è stata una partita capace di convincere che il Napoli sia in grado di vincere il campionato, può essere Atalanta-Napoli: il trionfo della forza di volontà, in trasferta contro i rivali che li avevano battuti 3-0 nella partita d’andata e che non perdevano una partita di campionato da settembre. Per giunta nella settimana in cui il presunto miglior giocatore dei partenopei, Khvicha Kvaratskhelia, ha lasciato per andare al Paris Saint-Germain.

Scrive ancora il Guardian:

L’impatto di Antonio Conte è innegabile.

