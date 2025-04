L’1-0 al Genoa e la contemporanea sconfitta del Venezia (0-2 contro il Milan) regalano al comaschi la matematica salvezza

Il Como dei vip è salvo, Fabregas ora può ambire a palcoscenici più importanti

Il Como è salvo e ora il suo tecnico, Fabregas, può ambire a squadre di livello superiore. È stato accostato anche al Milan. Il gol di Strefezza basta e avanza ai comaschi per vincere contro il Genoa di Vieira. Salvezza raggiunta anche grazia alla contemporanea sconfitta del Venezia ad opera del Milan (0-2, Pulisic e Gimenez). Dopo 11 vittorie, nove pareggi e 14 sconfitte, il Como raggiunge i 42 punti mettendo in sicurezza la sua permanenza in Serie A.

Fabregas ha sentito tante critiche nel corso del campionato, colpevole di ostinarsi a giocare un calcio aperto, votato all’attacco con parecchie amnesie in difesa. Tante le partite condotte in vantaggio grazie all’estro e alla qualità di Nico Paz, Strefezza, Diao (arrivato a gennaio), Da Cunha, Fadera. Ma sono altrettante le rimonte subite nel finale per amnesie difensive.

4 – Questa è solo la seconda volta in cui il Como ha ottenuto quattro vittorie di fila in #SerieA , dopo esserci riuscito nel 1952. Salvezza.#ComoGenoa pic.twitter.com/99yJy6EgEo — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 27, 2025

Il Guardian lo aveva dato per spacciato troppo presto, parlando di proprietari “ricchi sfondati” e di festeggiamenti insieme alle star hollywoodiane per la zona retrocessione. A gennaio scriveva:

“Keira Knightley, Hugh Grant, Michael Fassbender, Kate Beckinsale e Benedict Cumberbatch sono solo alcuni dei volti noti che sono venuti a vedere il Como giocare in questa stagione al Giuseppe Sinigaglia. Tutto per vedere una squadra in difficoltà e nelle zone basse della classifica di Serie A. Eppure, l’umore intorno a questo club è ancora trionfante”.

Meno di un mese dopo, a metà febbraio, le potenzialità e la forza del Como era cristallina. La testimonianza fu la vittoria contro la Fiorentina:

“Il Como di Fabregas (prossimo avversario del Napoli di Conte) gioca, corre, pressa. A volte è ingenuo in difesa come nella partita regalata in casa contro l’Atalanta: i lariani vincevano 1-0 e poi si sono ingenuamente consegnati all’undici di Gasperini“.

E infatti dopo quella partita, arrivò il 2-1 del Como sul Napoli.

