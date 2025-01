Conte ha liberato McTominay e Anguissa, due numeri 8 con licenza di attaccare (Athletic)

Il paragone è con Guardiola che al City cambiò ruolo a De Bruyne e Silva. Ma Conte ai due lascia più libertà, giocano in posizione molto avanzata

Conte ha liberato McTominay e Anguissa, come Guardiola cambiò ruolo a De Bruyne e Silva (Athletic)

Il Napoli di Antonio Conte è molto seguito nel Regno Unito. Lì è sempre vivo il ricordo del tecnico salentino, sia per la Premier vinta col Chelsea ma anche per la sua esperienza al Tottenham che col tempo è stata ampiamente rivalutata (giusto per un esempio, oggi gli Spurs dell’osannato Postecouglou sono al 15esimo posto).

The Athletic scrive del nuovo ruolo che Conte ha cucito addosso a mitomania e Anguissa. Li ha liberati. Athletic parte ricordando quel che fece Guardiola quando arrivò al City nel 2016. Cambiò posizione e ruolo a David Silva e Kevin De Bruyne. Prima, giocavano in un 4-2-3-1, Guardiola li riportò nel 4-3-3.

Athletic scrive che

dopo qualche fatica per trovare il giusto equilibrio nella prima stagione, questo spinse il City a vincere titoli su titoli.

Ricorda le parole di Bruyne che parlò del suo nuovo ruolo come di un “free eight” letteralmente un otto libero, un otto con libertà di spaziare. Quella frase, “free eight” non era mai stata utilizzata.

Anche se Athletic ricorda che

Guardiola non dà a nessuno dei suoi attaccanti un ruolo “libero”. (…) Chiede ai suoi giocatori di attenersi a rigide istruzioni posizionali e, mentre quei “free eight” avevano la licenza per andare avanti nei canali, non avevano la libertà di muoversi lateralmente. Erano, volendo essere pedanti, otto avanzati piuttosto che otto liberi.

Dopo la premessa, Athletic passa al Napoli. Ricorda che davanti Conte

ha lo stesso approccio di Guardiola in termini di gioco posizionale, di solito con cinque giocatori che riempiono cinque canali diversi, il suo 3-4-3 si trasforma in un 3-2-5.

E poi aggiunge:

Al Napoli, che è in testa alla Serie A, Conte sta facendo qualcosa di molto diverso. Non solo si è allontanato da una difesa a tre per la prima volta dai suoi primi giorni al Chelsea, sta anche usando qualcosa che potrebbe essere definito, beh, “otto più liberi”. Questo è stato evidente nella cruciale vittoria del Napoli per 3-2 sull’Atalanta.

Athletic rivede il primo gol:

Interessate dal punto di vista posizionale perché Politano, l’ala destra, si è trovato verso sinistra, per mandare in rete la palla dopo che è stata deviata da un cross di David Neres. Ma oltre il palo lontano c’erano sia McTominay sia Anguissa entrambi con la speranza di segnare un tap-in.

Conte a Napoli ha cambiato sistema di gioco

Questa è una parte importante del sistema di Conte. Dopo aver iniziato il campionato con Khvicha Kvaratskhelia come numero 10 in un 4-2-3-1, si è allontanato da quell’approccio e ora usa McTominay e Anguissa che avanzano rispetto a Lobotka. Ci si aspetta che i centrocampisti di Conte siano cauti dal punto di vista posizionale, invece ricoprono ruoli offensivi quasi assurdi.

Rispetto a Guardiola – scrive Athletic –

è quanta libertà hanno di spaziare lateralmente, trovandosi spesso insieme sullo stesso lato del campo.

E infatti sul secondo gol Anguissa e McTominay sono sullo stesso lato del campo. Il camerunese va a pressare Ederson, poi riceve il tacco da Neres, entra in area e serve all’indietro. Chi c’è? McTominay che segna.

Il giornale poi ricorda le parole di Conte su questo Napoli che è molto diverso dal quello dello scudetto, senza più Osimhen, Kim, Zielinski e Kvaratskhelia.

«Dobbiamo tenere la testa bassa, continuare a lavorare, non lamentarci di nulla. Se il club vuole fare qualcosa (sul mercato), allora lo faranno, altrimenti vado in battaglia con questi ragazzi, so che non mi deluderanno».

Athletic scrive che

battaglia è la parola giusta. McTominay e Anguissa non saranno mai i calciatori più eleganti. Ma con la loro ritrovata libertà, il Napoli ne ha vinte sei di fila – e senza impegni europei, ha ottime possibilità di vincere lo scudetto.

