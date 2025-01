Adeyemi, il Napoli sta cercando di ottenere il sì del giocatore (Sky Sport)

Poi eventualmente il Napoli andrebbe dal Dortmund per fare l’offerta. La richiesta è di 52,5 milioni. Il calciatore ha anche un’offerta dal Chelsea. Per Garnacho trattativa praticamente interrotta

Manuele Baiocchini, esperto di calciomercato, negli studi di Sky Sport approfondisce la situazione del Napoli. L’obiettivo adesso è Adeyemi, esterno offensivo del Borussia Dortmund. Il club di De Laurentiis però sta ancora lavorando per ottenere il sì del giocatore. Solo dopo ci sarà l’offerta al Dortmund.

Il Napoli lavora per ottenere il sì di Adeyemi

Le parole di Baiocchini:

«Adeyemi ha anche un’offerta del Chelsea. Il Napoli sta cercando di ottenere il sì del giocatore su ogni aspetto della trattativa. Poi eventualmente il Napoli andrebbe dal Borussia Dortmund per fare l’offerta. 52,5 milioni di euro chiesti dal Dortmund, vediamo se sarà fatto uno sconto o ci sarà spazio per una trattativa. Tanti aspetti da mettere apposto. Per Garnacho la strada è in salita. I club si sono parlati, lo United ha continuato a ribadire la richiesta di 70 milioni di euro. Il Napoli non alza e quindi ha cambiato obiettivo».

L’esterno del Dortmund è il piano A, Timo Werner il piano B (Gazzetta)

La premessa è che il Napoli non farà follie per il post Kvarastskhelia. Ma ci proverà. E, scrive la Gazzetta con Antonio Giordano, c’è un piano A che si chiama Adeyemi e un piano B che risponde al nome di Timo Werner:

C’è un piano-A (che sta ormai per Adeyemi), c’è un piano-B (e potrebbe essere ancora e di nuovo Werner) e poi c’è un piano all’infinito: perché ormai una scelta è stata fatta, non verrà sperperato un euro per rimpiazzare il Genio di KK.

Ieri Karim Adeyemi (23) è tornato prepotentemente l’uomo del giorno e Giovanni Manna si è speso, eccome, per convincere il Borussia Dortmund: adesso però va così, il mercato ha pretese che talvolta non si spiegano, e il Napoli s’è riunito virtualmente – con gli smartphone si fa di tutto ormai – e si è messo a ragionare sui 45 milioni di euro che i tedeschi vorrebbero, senza sconti.

Il 23enne attaccante del Borussia Dortmund ha cominciato con un no (giorni fa), poi ha lasciato intuire che ora è propenso ad un ni e però chi si impegna con un bonifico di 45 milioni ha bisogno di un sì convinto, deciso, rassicurante.

