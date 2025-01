Il tedesco del Dortmund (22 anni) costa 45 milioni. Il tedesco del Tottenham (29 anni) potrebbe arrivare in prestito per sei mesi

Adeyemi è il piano A, Timo Werner il piano B (Gazzetta)

La premessa è che il Napoli non farà follie per il post Kvarastskhelia. Ma ci proverà. E, scrive la Gazzetta con Antonio Giordano, c’è un piano A che si chiama Adeyemi e un piano B che risponde al nome di Timo Werner.

Scrive la Gazzetta:

C’è un piano-A (che sta ormai per Adeyemi), c’è un piano-B (e potrebbe essere ancora e di nuovo Werner) e poi c’è un piano all’infinito: perché ormai una scelta è stata fatta, non verrà sperperato un euro per rimpiazzare il Genio di KK.

Ieri Karim Adeyemi (23) è tornato prepotentemente l’uomo del giorno e Giovanni Manna si è speso, eccome, per convincere il Borussia Dortmund: adesso però va così, il mercato ha pretese che talvolta non si spiegano, e il Napoli s’è riunito virtualmente – con gli smartphone si fa di tutto ormai – e si è messo a ragionare sui 45 milioni di euro che i tedeschi vorrebbero, senza sconti.

Il 23enne attaccante del Borussia Dortmund ha cominciato con un no (giorni fa), poi ha lasciato intuire che ora è propenso ad un ni e però chi si impegna con un bonifico di 45 milioni ha bisogno di un sì convinto, deciso, rassicurante.

Da Adeyemi a Timo Werner in prestito per sei mesi

Timo Werner (29 a marzo) sta messo meno peggio di quanto pareva in un primo momento: il problema muscolare c’è, è diagnosticato, ma i tempi di recupero – una decina di giorni – sono incoraggianti per chi eventualmente deve rifugiarsi in una soluzione last minute. Con il Tottenham ci sono stati contatti la settimana scorsa e ricominciare a parlare, dal momento in cui il discorso è rimasto interrotto, è un attimo: Timo Werner interessa per un prestito semestrale ma solo nel caso in cui sia impossibile spostare Adeyemi dalle proprie convinzioni.

