Adeyemi è incerto, il Napoli attende la sua risposta (Corsport)

Adeyemi, il Napoli attende la sua risposta (Corsport)

Il Corriere dello Sport scrive di mercato, siamo nell’ultima settimana.

Scrive Fabio Mandarini:

oggi sarà una giornata molto importante sul fronte tedesco. Il ds Manna attende la risposta definitiva di Karim Adeyemi, 23 anni, esterno del Borussia Dortmund che di recente ha rifiutato il trasferimento a metà stagione ma che all’improvviso è tornato d’attualità dopo la frenata con il Manchester United per la prima scelta Alejandro Garnacho.

Con il Borussia, invece, la storia sembra più alla portata: cifre più compatibili, si può chiudere senza grandi problematiche tra i 45 e i 50 milioni, ma Adeyemi deve essere convinto del tutto. Riflette, valuta. Deve invertire una tendenza che fino a qualche settimana fa sembrava irreversibile: nessuno stravolgimento a gennaio e sogno Premier in estate. Manna attende una risposta definitiva: è pronto a partire per chiudere se arriverà un segnale positivo.

A Dazn è intervenuto Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli.

A che punto è il mercato?

«Garnacho e Adeyemi ci interessano, ma non sono gli unici. Cercheremo di valutare le diverse opportunità. Non pagheremo prezzi fuori mercato, vogliamo fare il possibile per sostituire Kvara, rispetteremo i nostri parametri».

Adeyemi è quindi meglio sotto questo punto di vista?

«Dobbiamo rispettare i parametri anche salariali. Vedremo che succede anche nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai tifosi, ma sicuramente miglioreremo».

Ci sono giocatori che possono contendere il posto a questi undici titolari?

«Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi. Abbiamo sempre detto che questo è un percorso e se vogliamo arrivare ad ambire in Italia e poi in Europa, la squadra va migliorata. Non so se lo faremo ora o a luglio, ma la miglioreremo».

