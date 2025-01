Adeyemi (accostato al Napoli) giocherà titolare contro il Werder Brema

L’esterno tedesco ritrova la titolarità dopo tre partite, l’ultima volta era stato contro il Leverkusen il 10 gennaio. Domani riprenderanno i colloqui col Napoli.

Karim Adeyemi vestirà una maglia da titolare nel match tra Borussia Dortmund e Werder Brema, in programma oggi alle 15:30.

🚨 Diese Elf schickt Mike Tullberg gegen die Grün-Weißen auf den Rasen! 👇 #BVBSVW pic.twitter.com/50lD5rUX9C — Borussia Dortmund (@BVB) January 25, 2025

L’esterno tedesco è stato accostato al Napoli come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia; gli azzurri pare abbiano quasi raggiunto l’accordo con il Dortmund per circa 40 milioni. I colloqui riprenderanno domani.

Nei piani del Napoli c’è Adeyemi, ma anche Werner

Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano, c’è un piano A che si chiama Adeyemi e un piano B che risponde al nome di Timo Werner:

C’è un piano-A (che sta ormai per Adeyemi), c’è un piano-B (e potrebbe essere ancora e di nuovo Werner) e poi c’è un piano all’infinito: perché ormai una scelta è stata fatta, non verrà sperperato un euro per rimpiazzare il Genio di KK.

Ieri Karim Adeyemi (23) è tornato prepotentemente l’uomo del giorno e Giovanni Manna si è speso, eccome, per convincere il Borussia Dortmund: adesso però va così, il mercato ha pretese che talvolta non si spiegano, e il Napoli s’è riunito virtualmente – con gli smartphone si fa di tutto ormai – e si è messo a ragionare sui 45 milioni di euro che i tedeschi vorrebbero, senza sconti.

Timo Werner (29 a marzo) sta messo meno peggio di quanto pareva in un primo momento: il problema muscolare c’è, è diagnosticato, ma i tempi di recupero – una decina di giorni – sono incoraggianti per chi eventualmente deve rifugiarsi in una soluzione last minute. Con il Tottenham ci sono stati contatti la settimana scorsa e ricominciare a parlare, dal momento in cui il discorso è rimasto interrotto, è un attimo: Timo Werner interessa per un prestito semestrale ma solo nel caso in cui sia impossibile spostare Adeyemi dalle proprie convinzioni.

