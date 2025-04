Il Real Madrid torna allo schema dello scorso anno con Bellingham alle spalle di Vinicius e Rodrygo. Il Barcellona conferma Ferran Torres al posto di Lewandowski

Ancelotti lascia Mbappé in panchina per la finale di Coppa del Re contro il Barcellona.

Decisione mediatamente clamorosa di Carlo Ancelotti per la finale di Coppa del Re contro il Barcellona in programma questa sera alle ore 22. L’allenatore emiliano ha lasciato Mbappé in panchina. Il francese è apparso a dir poco rabbuiato quando è sceso dal bus del club. Ancelotti ha scelto lo stesso assetto della scorsa stagione con Bellingham alle spalle di Vinicius e Rodrygo. Centrocampo a tre con Valverde, Tchouameni e Ceballos.

Nel Barcellona Flick ha confermato Ferran Torres al centro dell’attacco, al posto di Lewandowski infortunato. Alle sua spalle, Yamal, Dani Olmo e Raphinha con De Jong e Pedri in mediana.

Mbappé contestato, Figo: «I tifosi del Real Madrid hanno fischiato a tutti, anche a me. Non si senta diverso»

In occasione del 25esimo Gala dei Laureus Awards Academy, evento in scena quest’oggi Palazzo di Cibeles, Luis Figo ha rilasciato una lunga intervista durante la quale si è soffermato sulle principali vicende calcistiche europee. Ampio spazio alla situazione in casa Real, ma anche a tanti altri argomenti di attualità. Vi proponiamo di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riportate dai colleghi di “As“.

Sul futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid: «Questa è una domanda per Florentino Pérez, ma non so, l’altro giorno… Onestamente, sono uno che è nel calcio da molti anni e so che la gente ha la memoria corta e che valuta solo gli ultimi risultati. Forse è perché è il Real Madrid, ma mi sembra molto strano che un allenatore del valore di Ancelotti venga messo in discussione. Non so, mi sembra molto strano che subito dopo la partita di Champions League, l’unica domanda in conferenza stampa riguardasse il futuro dell’allenatore. Da uno che ha vinto tutto quello che ha vinto e che dimostra il suo valore come allenatore ogni anno, penso che nel calcio non si possa sempre vincere, quindi non so, questa è la mia opinione. Sono rimasto piuttosto sorpreso».

Sulla finale di Coppa del Re tra le Merengues e il Barcellona (in programma sabato alle 22): «È un derby, una finale di Coppa che il Real Madrid non vince da anni, e un altro titolo da conquistare in questa stagione. Due squadre che minano il calcio spagnolo, una delle quali può essere più avvantaggiata dell’altra in termini di morale, ma l’esito è imprevedibile».

Sulla compatibilità tra Vinicius e Mbappé: «Beh, non lo so. Credo che ci sia molto di cui parlare. Due grandi giocatori, i migliori al mondo, che non si capiscono… Beh, in alcune partite le cose non vanno come dovrebbero, ma questo non significa che la situazione diventerà generale».

Su fischi del Bernabeu a Mbappé: «Non l’ho visto, non lo so. Ma i tifosi del Real Madrid hanno fischiato a tutti, quindi non si senta diverso. A volte hanno fischiato anche a me, ovviamente, quando giocavo male».

