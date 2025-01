È Timo Werner il nome nuovo del Napoli. Garnacho, è dura: lo United vuole troppi soldi (Di Marzio)

L’attaccante tedesco caduto in disgrazia (ora è al Tottenham), ha fallito il grande salto. Manna ha incontrato gli agenti di Garnacho a Barcellona

È Timo Werner il nome nuovo del Napoli. Garnacho è complesso, lo United vuole troppi soldi (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio scrive che il dopo Kvaratskhelia si divide tra Garnacho l’argentino del Manchester United e Timo Werner attaccante tedesco caduto un po’ in disgrazia e ora al Tottenham (ex squadra di Antonio Conte). Nato centravanti, oggi è un attaccante esterno. Potente, veloce, non è un killer sotto porta (è stato messo in croce sui social per i gol che si è divorato nella sua carriera) ma in Serie A può fare la differenza col suo fisico.

Scrive Di Marzio che Manna (direttore sportivo del Napoli) è stato segnalato in serata a Barcellona dove ha incontrato gli agenti di Garnacho per capire la fattibilità dell’operazione e la volontà del giocatore, oltre che le richieste di ingaggio.

Lo United ha chiesto 70 milioni di sterline, considerati troppi dagli azzurri: la sensazione è che o si tratta a un prezzo diverso o il Napoli abbandona la pista.

Timo Werner è al Tottenham in prestito dal Lipsia

Di Marzio aggiunge:

Se non dovesse effettuare l’investimento su un giocatore giovane, il club di De Laurentiis può prendere in prestito un profilo importante. Il nome sondato nelle ultime ore è quello di Timo Werner. Ci sono stati dei contatti esplorativi per il giocatore tedesco, che in questa stagione si trova al Tottenham, in prestito dal Lipsia. Gli inglesi al momento hanno diversi indisponibili in vista della partita contro l’Arsenal in programma venerdì. Per questo motivo, il possibile affare si sbloccherebbe dopo il derby di Londra; a quel punto ci potrebbe essere il via libera.

Timo Werner ha 28 anni. È al Tottenham, gioca poco. Diciassette presenze quest’anno in Premier, quattro da titolare, nessuno gol, tre assist. Ha perso la Nazionale da due anni. È un calciatore che possiamo definire in declino, anche se è stato forte ma ha fallito il grande salto in Premier, prima col Chelsea e poi col Tottenham.

ilnapolista © riproduzione riservata