Adeyemi, vicino l’accordo tra Napoli e Dortmund per circa 40 milioni (Fabrizio Romano)

Il Napoli è sempre più vicino a raggiungere un accordo per l’esterno del Dortmund Karim Adeyemi. Il tedesco è l’alternativa ad Alejandro Garnacho del Manchester United; se i Red Devils non abbasseranno le pretese, gli azzurri vireranno sul calciatore del club tedesco.

Secondo quanto scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

Napoli e Borussia Dortmund sono ormai vicine a raggiungere l’accordo definitivo per Karim Adeyemi. Il giocatore costerà meno di 50 milioni di euro, circa 40 milioni. Napoli e Dortmund continueranno i colloqui domenica, dopo la partita di domani.

🚨🔵 Napoli and Borussia Dortmund are now close to reaching full agreement for Karim Adeyemi.

The package will be less than reported €50m, as talks are now advanced for fee around €40m.

Napoli and BVB will focus on tomorrow’s games, talks will continue from Sunday. pic.twitter.com/WJkR47xewO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025