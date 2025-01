Adani: «Perdi il più forte e metti chi? Conte non lo accontenti con Ndoye»

A Viva el Futbol: «Conte dirà “io non mollo un campione. 75 milioni entrano? Vanno spesi 75 milioni”. La squadra va rinforzata perdendo Kvara, non va indebolita»

Lele Adani a Viva el Futbol commenta l’addio di Kvaratskhelia dal Napoli. Sarà presto un nuovo giocatore del Psg per 75 milioni di euro. Di sicuro adesso Conte vorrà un rinforzo di livello.

Adani: «La squadra va rinforzata, non va indebolita»

Le parole di Adani su Kvaratskhelia:

«A un certo punto il tempo degli onori finisce. Conte non ce l’ha con il ragazzo perché ne ha apprezzato i sacrifici, anche a fare un lavoro un po’ diverso. A un certo punto l’entourage ha detto “è finito il tempo degli onori”. Tempo scaduto. Mi dispiace, mi danno 75. Conte non è riuscito a incidere, gli ha parlato anche diretto. Secondo me Kvara si è impegnato tanto, non al massimo. Però Conte non lo accontenti con Ndoye. Va bene adesso, perché Conte dirà “io non mollo un campione. 75 milioni entrano? vanno spesi 75 milioni”. La squadra va rinforzata perdendo Kvara, non va indebolita. Tu perdi il più forte e metti chi?».

Cassano: «Kvaratskhelia si impegnava ma non stava facendo bene con Conte»

Le parole di Cassano su Kvaratskhelia:

«Io penso che loro avevano già trovato l’accordo perché se lui si espone così il ragazzo ha chiesto la cessione. Il problema che Conte non ha colpe. La stessa identica roba con Osimhen, con Higuain, con Lavezzi. Sempre il solito giochino. Lui (De Laurentiis, ndr) dice “se andrà via ce ne faremo una ragione”. Però a questo giro è stato più furbo, non ha tirato troppo la corda come con Osimhen. Da un lato perdono un campione perché per me è un potenziale fenomeno Kvara. Non stava facendo bene anche se lui si impegnava perché Conte ha un tipo di idea diversa. Kvara è un giocatore perfetto per Spalletti. Conte da un lato scontento perché perde un grande giocatore, dall’altro è molto contento perché c’è Neres. Quando il Psg, il Bayern, lo United vogliono un giocatore, ti vengono a dare 75 milioni».

