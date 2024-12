L’Al Nassr sta provando il blitz attraverso un intermediario. Non ci sono offerte concrete al momento, ma le diplomazie sono al lavoro

Su Danilo c’è anche l’Al Nassr, Pioli e Ronaldo lo vogliono in Arabia (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport che nell’operazione che dovrebbe portare Danilo al Napoli si è inserita l’Arabia Saudita e non sono mai buone notizie. l’Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo vorrebbe il 33enne capitano della Juventus che piace a Conte.

Scrive Fabio Mandarini:

Un’ombra araba si allunga sulla strada che unisce il Napoli e Danilo. C’è anche l’Al-Nassr sulle tracce del difensore che Conte ha inserito in cima alla lista del mercato di gennaio: una presenza ingombrante, un terzo incomodo, ma il ds Manna continua a lavorare alla pista ritenuta ideale per mettere a posto le storie tese che si sono venute a creare in difesa, soprattutto dopo l’infortunio alla schiena di Buongiorno.

Il Napoli, comunque, ha fretta. A prescindere: l’aveva anche prima che si fermasse uno dei suoi totem e più che mai ora. Ed ecco perché Danilo è ritenuto la soluzione migliore possibile: ha esperienza da vendere dall’alto dei suoi 33 anni, sa giocare da centrale nella linea a tre e a quattro, può agire da terzino destro e sinistro. Un jolly. Un giocatore multiuso.

Nel bel mezzo dei negoziati, però, negli ultimi giorni è spuntata fuori anche l’ipotesi araba: l’Al-Nassr, il club di Stefano Pioli e del suo ex compagno juventino Cristiano Ronaldo, sta provando il blitz attraverso un intermediario. Non ci sono offerte concrete al momento, ma le diplomazie sono al lavoro per provare a ingolosirlo.

Danilo e la Juve non sono mai stati così lontani come oggi, di fatto sono “separati in casa” (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport scrive delle trattative di mercato che impegnano il Napoli. Conte e Manna hanno scelto l’uomo per la difesa. È Danilo, capitano della Juve. Si guarda anche al centrocampo e il prescelto sempre Pellegrini, capitano della Roma.

La Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo scrive:

“Danilo Luiz Da Silva, meglio noto come Danilo, resta il difensore prescelto da Conte e Manna per rinforzare la retroguardia, per dare al reparto un titolare aggiunto che possa garantire solidità anche in assenza degli intoccabili Rrahmani e Buongiorno. E poi occhio a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e figlio di Roma. Un dieci vecchia maniera, centrocampista capace di illuminare dalla trequarti in su, ma pure di garantire equilibrio e fisicità in mediana. Una mezzala alla Hamsik o alla Zielinski, per intenderci. Uno che può far male da fuori area. Ma pure su calcio piazzato“.

Due giocatori di esperienza diversi eppure parecchio simili.

“Danilo ha perso il posto da titolare già in estate: il feeling con Motta non è mai sbocciato e la situazione contrattuale non ha favorito ad avvicinare le parti. Contratto in scadenza a giugno, nessuna possibilità di andare avanti insieme. Di fatto, separati in casa. Ma nessuno ha ancora fatto un passo vero per l’addio. Pellegrini a Roma sta vivendo il momento più complicato della sua carriera. L’ambiente è diventato ostile, specie perché una parte dei tifosi ritiene il capitano responsabile degli addii di Mourinho prima e De Rossi poi. Lorenzo adesso sembra fuori anche dal progetto tecnico“.

