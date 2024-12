Perdeva 2-0, pareggia all’89esimo grazie alla specialità di Italiano: subire gol in ripartenza quando sta vincendo. Espulso Thiago Motta

La Juventus esulta per il 2-2 col Bologna, pareggiare è l’unica cosa che conta

La Juventus e il popolo juventino possono esultare per il pareggio 2-2 col Bologna di Italiano. L’hanno scampata bella. Il Bologna di Italiano ha dominato per un’ora, si è portato sullo 0-2. Ma poi è venuta fuori la fase difensiva dell’ex tecnico dalla Fiorentina. Che prima ha incassato il gol di Koopmeiners e poi si è esibito nella specialità della casa: subire gol in ripartenza quando è in vantaggio. Uno schema che va fortissimo da quelle parti.

Detto questo, la Juventus pareggia in campionato la terza partita di fila (dopo Milan e Lecce). È il nono pareggio in quindici partite. Nessuno ha pareggiato tanto in Serie A. Il bicchiere può essere considerato sia mezzo vuoto che mezzo pieno. In fin dei conti i bianconeri sono riusciti a non perdere anche se con i tre punti un pareggio è una mezza sconfitta. Sono a 27 punti, fuori dalla lotta scudetto ma in piena bagarre per i quattro posti che valgono la Champions.

Oggi ha segnato Koopmeiners che ha giocato anche benino. Decisivo l’assist di Vlahovic per il bel gol di Mbangula al minuto 89. Nella prima letteralmente irresistibile Ndoye autore del primo gol. Benissimo anche Pobega che ha segnato il 2-0 con una scavetto sopraffino.

Thiago Motta è stato espulso per proteste. I bianconeri possono esultare, l’hanno sfangata. Resiste il record di squadra imbattuta, sempre meglio di niente.

ilnapolista © riproduzione riservata