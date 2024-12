Il Corsport: i Friedkin vogliono che scatti il rinnovo automatico a 8 milioni l’anno e faranno di tutto per favorire l’addio

Riusciranno i Friedkin a sbolognare Dybala? Pare proprio di sì, al Galatasaray

È il tema del Natale, almeno a Roma. I Friedkin vogliono liberarsi Dybala e Paulo, a quanto pare, se ne andrebbe serenamente. La Turchia non è l’Arabi Saudita, si può andare a vivere lì. Istanbul è una splendida città.

Scrive il Corriere dello Sport:

È un sequel, è la seconda stagione di una serie tv: da agosto a dicembre, dall’Arabia Saudita alla Turchia, la saga di Paulo Dybala nella Roma si arricchisce di una nuova storia carica di suspense. Il procuratore Carlos Novel è stato fotografato lunedì sera nel box presidenziale del Galatasaray allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul in occasione della partita vinta 4-3 contro il Trabzonspor. Ieri mattina le indiscrezioni, confermate dai dirigenti del Gala e poi anche da Trigoria, parlano di una trattativa in corso per un contratto di due anni e mezzo (scadenza 2027) da circa 25 milioni netti complessivi: 5 fino a giugno, più 10 per le stagioni intere che Dybala giocherebbe in Turchia. È evidente che il Galatasaray voglia prima sistemare l’accordo con il calciatore e poi negoziare con la Roma, che ha fretta di vendere il giocatore più forte della rosa per evitare che scatti (orientativamente entro il prossimo mese) la clausola per il rinnovo contrattuale: 8 milioni netti. È una cifra che i Friedkin avevano stanziato nel 2022, quando pensavano ragionevolmente di insediarsi nella Super Champions, ma che oggi è insopportabile per il bilancio della Roma, a maggior ragione in prospettiva di un’annata senza coppe europee.

Dipende tutto da Dybala

A quanto pare, Friedkin non è disposto a regalare il cartellino. Chiede un piccolo indennizzo, che produrrebbe una plusvalenza preziosa, stimabile in 3-4 milioni. Poco meno di quanto avrebbero messo sul piatto gli arabi dell’Al-Shabab quattro mesi fa. Ma la sensazione è che l’intesa tra i club sia l’ultimo dei problemi. Dipende tutto da Paulo, che in questa stagione ha segnato solo 2 gol e in generale ha reso poco in tutto il 2024. Tra l’altro dal primo al 15 gennaio Dybala potrà liberarsi autonomamente grazie alla clausola rescissoria da 12 milioni.

ilnapolista © riproduzione riservata