Kiwior prima scelta di Conte, Arteta non è convinto della cessione che sarebbe a titolo definitivo (Repubblica)

Il difensore ex Spezia è stato individuato come il sostituto di Juan Jesus, per rinforzare il reparto. L’alternativa è Luiz Felipe che piace pure alla Juventus

È Kiwior – ex Spezia – la prima scelta del Napoli per rinforzare la difesa. Sì, perché si tratta di rinforzo e non di rimpiazzo (Buongiorno tornerà a metà gennaio ndr). Effettivamente con l’andare dei mesi Conte si è reso conto che né Rafa Marin né Juan Jesus possono essere dei rincalzi abbastanza affidabili. E per quanto sul primo ci sia una certa futuribilità, è chiaro ed evidente che sul secondo ci si trovi in un’importante fase discendente. Per questa e per altre ragioni Conte avrebbe deciso di affidarsi al centrale dell’Arsenal in un’operazione che mutatis mutandis fa un po’ pensare a McTominay. Ovvero di un calciatore che in Premier non fa troppo la differenza e che in Italia invece si distinguerebbe (l’ha anche già fatto ndr). Ne scrive La Repubblica.

Kiwior prima scelta, ma Arteta fa muro (per ora)

Di seguito quanto riportato da La Repubblica:

“Antonio Conte ha chiesto esplicitamente alla società due calciatori: un difensore centrale e un terzino sinistro. In pole per quest’ultimo ruolo c’è Cristiano Biraghi della Fiorentina. Il capitano viola è in rotta con l’allenatore Raffaele Palladino e a gennaio lascerà il club. Le due società sono già entrate in contatto per cercare di chiudere l’operazione. Il contratto di Biraghi è in scadenza, il Napoli è convinto di poterlo prendere a una cifra contenuta. Leonardo Spinazzola, arrivato in estate a parametro zero, gli lascerà il posto.

Capitolo difensore: il primo nome sulla lista è Jakub Kiwior. Il 24enne ex Spezia piace molto a Conte ma c’è da fare i conti con l’Arsenal e Arteta. Il club inglese, finora, non ha aperto al trasferimento in prestito con diritto di riscatto preferendo cedere il calciatore a titolo definitivo. Inoltre lo stesso Arteta non è convinto di privarsi del difensore vista la stagione ancora lunga. Kiwior è il primo obiettivo, ma la dirigenza sta guardando anche altri profili: nella lista è confermata la presenza di Luiz Felipe, ex Lazio e Betis svincolato che piace anche alla Juve. La volontà è quella di regalare a Conte due pedine in più per partecipare alla corsa scudetto fino al termine della stagione”.

