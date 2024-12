L’altra novità è che l’esperimento Raspadori in Coppa Italia ha aperto un nuovo fronte: saranno valutate opportunità a centrocampo già a gennaio

Raspadori per Danilo, la proposta della Juve. Il Napoli cerca anche un centrocampista (Corsport)

Il mercato di gennaio è dietro l’angolo, Lazio-Napoli di Coppa Italia ha reso evidente la debolezza della rosa a disposizione di Antonio Conte e quindi si proverà a intervenire già a gennaio. In difesa – urge un difensore centrale – ma non solo.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

La stima della Juventus nei confronti di Raspadori, comunque, è conclamata: l’idea di cui hanno parlato le società, Manna e Giuntoli, sarebbe quella di uno scambio con Danilo. Difensore che piace al Napoli e che tra l’altro è in possesso dei requisiti ritenuti necessari in questa fase. A cominciare dall’esperienza e dalla capacità di accettare la situazione di partenza: Rrahmani e Buongiorno sono la coppia sulla quale sono state fondate le fortune difensive della squadra.

In lista anche Kiwior dell’Arsenal, che per il momento non è intenzionato a cederlo in prestito; lo svincolato Luiz Felipe; Vitik dello Sparta Praga; Coppola del Verona.

L’esperimento-Raspadori in Coppa Italia ha aperto anche un nuovo fronte: saranno valutate opportunità a centrocampo già a gennaio.

Raspadori, altra occasione persa. Rischia di non giocare quasi più (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, scrive di Giacomo Raspadori dopo l’ennesima prestazione deludente in Coppa Italia contro la Lazio. Conte lo ha provato nel ruolo di vice McTominay ed è stato molto deludente: ha anche messo lo zampino nei primi due gol della squadra di Baroni. Ormai conte centravanti è dietro Simeone nelle gerarchie del tecnico.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Un’altra occasione persa. Per incidere, per essere protagonista. E per recuperare terreno nelle gerarchie del reparto, che ora lo vedono in fondo al gruppo e senza possibilità di sfruttare una coppa per mettersi in mostra. L’eliminazione dalla Coppa Italia è un duro colpo sopratutto per Giacomo Raspadori, che poteva sfruttare l’impegno extra campionato per far vedere a Conte e al Napoli che c’è ancora bisogno di lui.

Jack ha deluso ancora all’Olimpico, ostaggio di caratteristiche tecniche che mal si sposano con vestito tattico del nuovo Napoli.

Il rischio concreto di rimanere a guardare e di doversi accontentare delle briciole – da qui a fine stagione – c’è. A meno che a gennaio non arrivino offerte importanti che possano far vacillare il Napoli. Jack ha bisogno di spazio e fiducia, anche per non perdere il treno Nazionale, dove Luciano Spalletti conta ancora forte su di lui. Ma è chiaro che le difficoltà che sta avendo a Napoli non lo aiutano a sentirsi al sicuro di continuare a far parte del gruppo Italia. La Roma lo accoglierebbe volentieri, così come la Juve.

