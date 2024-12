Ostaggio di caratteristiche tecniche che mal si sposano con vestito tattico del nuovo Napoli. Il club non vuole cederlo in prestito

Raspadori, altra occasione persa. Rischia di non giocare quasi più (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, scrive di Giacomo Raspadori dopo l’ennesima prestazione deludente in Coppa Italia contro la Lazio. Conte lo ha provato nel ruolo di vice McTominay ed è stato molto deludente: ha anche messo lo zampino nei primi due gol della squadra di Baroni. Ormai conte centravanti è dietro Simeone nelle gerarchie del tecnico.

Un’altra occasione persa. Per incidere, per essere protagonista. E per recuperare terreno nelle gerarchie del reparto, che ora lo vedono in fondo al gruppo e senza possibilità di sfruttare una coppa per mettersi in mostra. L’eliminazione dalla Coppa Italia è un duro colpo sopratutto per Giacomo Raspadori, che poteva sfruttare l’impegno extra campionato per far vedere a Conte e al Napoli che c’è ancora bisogno di lui.

Jack ha deluso ancora all’Olimpico, ostaggio di caratteristiche tecniche che mal si sposano con vestito tattico del nuovo Napoli.

Il rischio concreto di rimanere a guardare e di doversi accontentare delle briciole – da qui a fine stagione – c’è. A meno che a gennaio non arrivino offerte importanti che possano far vacillare il Napoli. Jack ha bisogno di spazio e fiducia, anche per non perdere il treno Nazionale, dove Luciano Spalletti conta ancora forte su di lui. Ma è chiaro che le difficoltà che sta avendo a Napoli non lo aiutano a sentirsi al sicuro di continuare a far parte del gruppo Italia. La Roma lo accoglierebbe volentieri, così come la Juve.

In questo primo incontro dei due in così breve tempo, gli allenatori hanno voluto testare la forza della rosa, coinvolgendo anche chi era ai margini. E la Lazio ne esce più fiduciosa nella valutazione dell’intero gruppo.

Il più ovvio effetto pratico di questa bocciatura del Napoli in Coppa Italia è che la capolista della Serie A non avrà più impegni extra campionato fino al termine della stagione. Calcolo o casualità? Una via di mezzo. Chiaro che nessuno va in campo per perdere, ma l’impegno può essere stato preparato così: proviamo con i meno utilizzati e vediamo cosa succede, comunque si tratterà di un danno limitato. L’uscita dalla seconda competizione nazionale non provocherà pianti nello spogliatoio napoletano, però la bocciatura di alcune riserve ritenute di pregio, vedi Raspadori dal ruolo indecifrabile, è netta e forse movimenterà anche il mercato di gennaio.

La Gazzetta dà 4,5 a Raspadori

Tiene in gioco Noslin sull’1-0. Poi sbaglia il palleggio che avvia il raddoppio. Nel suo ruolo poteva essere un’occasione: sprecata ( Lobotka s.v.).

Il Corriere dello Sport 5



Da mezzala su Dele-Bashiru, poi trequartista. Fatica enorme che forse paga in lucidità: sbaglia un passaggio e nasce il 2-1. Noslin lo batte di testa sull’1-0: con 11 centimetri in meno, è strano che ci fosse lui. Un centravanti snaturato.

