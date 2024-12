Raspadori alla Roma per Lorenzo Pellergini, lo scambio è possibile. Meno con Fagioli (Di Marzio)

Raspa è voluto anche dalla Juventus. De Laurentiis lo valuta 20 milioni, o lo darebbe in prestito con obbligo di riscatto

Continuano i contatti sull’asse Napoli-Juventus per il calciomercato. I due nomi in ballo sono Danilo e Raspadori. Ma ci sono anche altri calciatori che potrebbero rientrare nei dialoghi dei due club. Ne parla anche Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato.

“Proprio Juventus e Napoli, però, sono al lavoro anche su altri fronti. I bianconeri, infatti, sono interessati a Giacomo Raspadori, che in questa prima parte di stagione ha ricoperto un ruolo minimale nelle gerarchie di Conte, ed è considerata un’opzione valida. I partenopei valutano il classe 2000 non inferiore ai 20 milioni di euro, anche eventualmente per un prestito con obbligo di riscatto”.

Il Napoli continua il Pressing su Danilo

Da qualche settimana poi il Napoli spinge per dare un difensore ad Antonio Conte, a maggior ragione dopo l’infortunio di Buongiorno. “Il Napoli è molto interessato a Danilo e continua in maniera decisa il pressing sul difensore brasiliano della Juventus“.

In caso di fumata bianca per Danilo, sarebbe più difficile vedere in azzurro anche Biraghi, esterno della Fiorentina. “Meno probabile, invece, la pista che porterebbe a Nicolò Fagioli. Mentre rimane sempre attuale il possibile scambio con il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini“.

Conte vuole Lorenzo Pellegrini a Napoli, la carta per arrivarci è Raspadori (Gazzetta)

Il Napoli cerca un centrocampista affidabile. E il nome che piace a Conte, è quello di Lorenzo Pellegrini capitano della Roma che è in rottura prolungata con l’ambiente romanista. La Gazzetta scrive:

Occhio a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e figlio di Roma. Un dieci vecchia maniera, centrocampista capace di illuminare dalla trequarti in su, ma pure di garantire equilibrio e fisicità in mediana. A pensarci bene, è proprio quello che serve oggi al Napoli per il salto di qualità in mediana. Una mezzala alla Hamsik o alla Zielinski, per intenderci. Uno che può far male da fuori area. Ma pure su calcio piazzato.

Lorenzo adesso sembra fuori anche dal progetto tecnico: Ranieri lo ha escluso nelle ultime partite e quando un capitano finisce in panchina, beh, è chiaro che qualcosa non torna.

Raspa è l’uomo chiave del mercato del Napoli. Sta giocando poco, ma gli estimatori non mancano e tra questi c’è ovviamente la Roma. Ecco, da qui nasce l’idea del Napoli, per uno scambio con Pellegrini darebbe a Conte la mezzala di qualità che manca e a Ranieri una valida alternativa offensiva.

