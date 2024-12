Conte vuole Lorenzo Pellegrini a Napoli, la carta per arrivarci è Raspadori (Gazzetta)

Ha un ingaggio pesante alla Roma per i prossimi 18 mesi, il Napoli potrebbe spalmarlo su un quadriennale per convincerlo ad accettare

Il Napoli vuole Lorenzo Pellegrini, la carta per arrivarci è Raspadori (Gazzetta)

Il Napoli cerca un centrocampista affidabile. E il nome che piace a Conte, è quello di Lorenzo Pellegrini capitano della Roma che è in rottura prolungata con l’ambiente romanista.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Occhio a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e figlio di Roma. Un dieci vecchia maniera, centrocampista capace di illuminare dalla trequarti in su, ma pure di garantire equilibrio e fisicità in mediana. A pensarci bene, è proprio quello che serve oggi al Napoli per il salto di qualità in mediana. Una mezzala alla Hamsik o alla Zielinski, per intenderci. Uno che può far male da fuori area. Ma pure su calcio piazzato.

Pellegrini a Roma sta vivendo il momento più complicato della sua carriera. L’ambiente è diventato ostile, specie perché una parte dei tifosi ritiene il capitano responsabile degli addii di Mourinho prima e De Rossi poi. Leggende, alle qualità anche Claudio Ranieri ha provato a mettere un freno. Il problema, però, è che Lorenzo adesso sembra fuori anche dal progetto tecnico: Ranieri lo ha escluso nelle ultime partite e quando un capitano finisce in panchina, beh, è chiaro che qualcosa non torna.

Raspadori per arrivare a Lorenzo Pellegrini

Alla Juve, tra l’altro, piace molto Raspadori, che potrebbe anche trattare inserendo nell’operazione Fagioli. Raspa è l’uomo chiave del mercato del Napoli. Sta giocando poco, ma gli estimatori non mancano e tra questi c’è ovviamente la Roma. Ecco, da qui nasce l’idea del Napoli, per uno scambio con Pellegrini darebbe a Conte la mezzala di qualità che manca e a Ranieri una valida alternativa offensiva. Due Nazionali, due prodotti del nostro calcio in cerca di rilancio. La differenza, però, è nei costi: Pellegrini ha un ingaggio pesante alla Roma per i prossimi 18 mesi, il Napoli potrebbe spalmarlo su un quadriennale per convincerlo ad accettare. Lorenzo piace perché fa la differenza. Come i rinforzi che aspetta Conte. Qualità ed esperienza, per puntare in alto.

