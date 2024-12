Processo Pogba, il fratello Mathias condannato a 3 anni di carcere per rapimento ed estorsione

Gli altri cinque imputati, tutti amici d’infanzia di Pogba, sono stati giudicati colpevoli di estorsione, rapimento e associazione per delinquere: sconteranno pene fino a otto anni di carcere

Mathias Pogba, il fratello maggiore di Paul Pogba, è stato condannato dal tribunale penale di Parigi a tre anni di carcere (due dei quali sospesi), per il rapimento dell’ex giocatore della Juve. Sconterà la condanna ai domiciliari, con il braccialetto elettronico. Dovrà inoltre pagare una di 20.000 euro per aver partecipato al tentativo di estorsione di 13 milioni di euro del 2022 contro suo fratello. L’accusa aveva chiesto tre anni di reclusione, di cui due anni con la condizionale semplice, e una multa di 10.000 euro.

Gli altri cinque imputati, tutti amici d’infanzia o conoscenti di Pogba, sono stati giudicati colpevoli di estorsione, rapimento e detenzione, nonché partecipazione ad associazione per delinquere, e condannati a pene fino a otto anni di carcere e a multe da 20 a 40.000 euro. Solo l’accusa di sequestro di persona non è stata accettata dal tribunale.

Roushdane K., considerato dal pubblico ministero “la mente” del caso, l’unico detenuto, è stato condannato a otto anni di carcere. Mamadou M. e Adama C. a cinque anni. Machikour K. e Boubacar C. a quattro anni di carcere, due anni con sospensione condizionale per uno e tre anni con sospensione condizionale per l’altro.

Si conclude così un processo clamoroso, che è stato raccontato in queste settimane dai media francesi come una assurda storia di amicizia tossica. I fatti risalgono al 19 marzo 2022, racconta Le Parisien. Quel giorno, Paul Pogba si recò in un appartamento a Montévrain, dove era cresciuto, nella Seine-et-Marne, finendo in un’imboscata: venne rapito da due uomini armati che gli chiesero 13 milioni di euro. Pogba, che all’epoca dei fatti giocava al Manchester United prima di andare alla Juve, finirà per sporgere denuncia in Italia nel luglio 2022, quando già giocava per la Juve.

