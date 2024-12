Neres, oggi tocca a lui: è il giocatore più veloce e altruista del Napoli (Gazzetta)

Può rivelarsi il partner perfetto di Lukaku. A Empoli ha raggiunto i 34,76 km/h. Dietro di lui, a sorpresa, il Cholo Simeone

Dopo l’infortunio di Kvaratskhelia, la candidatura di David Neres a Udine è diventata una soluzione più che plausibile. Antonio Conte, allenatore del Napoli, mantiene ancora qualche dubbio. La Gazzetta con Vincenzo D’Angelo però spiega il perché Neres è il partner perfetto per riaccendere Lukaku.

Neres è poi il giocatore più veloce del Napoli

Scrive la Gazzetta:

Neres ha tutto ciò che serve al Napoli per far dimenticare l’assenza del georgiano. E soprattutto per cercare di riaccendere Lukaku e l’attacco azzurro. Ci sono almeno cinque motivi validi per ritenere Neres il sostituito ideale di Kvara. Il primo è la qualità nel cross e nell’ultimo passaggio, quella tanto invocata da Conte dopo l’ultima scivolata interna con la Lazio.

Neres vanta 49 presenze in Champions (compresi i preliminari), con 9 gol e 10 assist. E una qualificazione alla finale persa all’ultimo minuto di recupero ai tempi dell’Ajax. Insieme a Lukaku forma la coppia d’attacco della A con più presenze in Champions (94 complessive), con 30 gol realizzati. Per capirci, la coppia d’oro dell’Inter Lautaro-Thuram arriva a 71.

Ama fare gli assist, come dimostrano le sue prime uscite in Italia: tre assist nelle prime tre gare, il primo arrivato nei soli due minuti passati in campo contro il Bologna.

L’ultimo fattore che fa di Neres un giocatore speciale è lo sprint. David è il giocatore più veloce nella rosa azzurra. Top raggiunto a Empoli, con uno scatto a 34,76 km/h. Contro il Como si era “fermato” a 34,48, mentre prima ancora, a Cagliari, aveva raggiunto i 34,22. Quando sgasa, David fa scintille. Dietro di lui, a sorpresa, c’è Simeone (34,29 km/h toccati contro il Como) e il terzo più veloce è stato Anguissa contro la Juve (33,9).

