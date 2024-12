Napoli, Danilo e Kiwior in pole per la difesa; Luiz Felipe, Vitik o Coppola le alternative

Gazzetta: il club cerca difensori che abbiano già esperienza nel campionato italiano. CorSport: l’ex Lazio è finito fuori rosa all’Al-Ittihad e ora è svincolato.

Il Napoli è alla ricerca di difensori centrali, Juan Jesus e Rafa Marin non danno piena fiducia al tecnico Antonio Conte. Danilo della Juventus (il cui contratto scade a giugno 2025) e Kiwior, ex Spezia e ora all’Arsenal, sembrano i nomi favoriti. Ma anche l’ex Lazio Luiz Felipe, Vitik dello Sparta Praga e Coppola del Verona sono sul taccuino del ds Manna.

Il Napoli cerca difensori: Danilo e Kiwior in pole; Luiz Felipe, Vitik o Coppola le alternative

La Gazzetta dello Sport scrive:

Caccia al centrale Il Napoli è già al lavoro per la prossima stagione, dove – come richiesto da Conte – dovrà riuscire a completare la rivoluzione avviata la scorsa estate, garantendo al tecnico due titolari per ruolo per essere pronti al ritorno del doppio impegno. Il Napoli cerca l’occasione, magari tra gli esuberi dei top club all’estero. O tra “gli scontenti” in Italia. Perché un requisito fondamentale per gennaio è riuscire a trovare giocatori che abbiano già confidenza o conoscenza del campionato italiano. Ecco perché si guarda in casa Arsenal per Kiwior. Ed ecco perché viene monitorata con grande attenzione la situazione di Danilo alla Juve; il brasiliano porterebbe mentalità vincente, quella che Conte sta provando a inculcare nella testa dei suoi giocatori. Servirà capire se la Juve libererà il suo capitano, perché difficilmente il Napoli presenterà offerte per un giocatore in scadenza.

Anche il Corriere dello Sport cita il difensore della Juventus e l’ex Spezia tra le papabili scelte, ma aggiunge anche:

Luiz Felipe, 27 anni. Il difensore italo-brasiliano, dopo essersi fatto un nome in Serie A tra Salernitana e Lazio, all’Al-Ittihad si è ritrovato ai margini. In questa stagione ha giocato solo una partita in campionato, prima di fermarsi per un infortunio muscolare e uscire definitivamente dai piani dell’allenatore e del club. Il suo contratto, inizialmente valido fino al 2026, è stato risolto. È svincolato.

Diego Coppola, 20 anni, titolare nell’Hellas Verona e pilastro dell’Under 21, è un altro nome entrato nei radar. Alto 193 centimetri, ha già mostrato personalità in Serie A e segnato due gol, il primo dei quali proprio al Napoli al Maradona. Un’alternativa interessante arriva dalla Repubblica Ceca: Martin Vitik, 21 anni, dello Sparta Praga. Difensore solido, con un’impressionante propensione al gol: già 3 reti in 12 partite di campionato. Giovane, tecnico e con margini di crescita.

