Maresca, il Chelsea se lo coccola per la sua poca esperienza. Con Pochettino il club non fu così benevolo (Telegraph)

Il quotidiano si chiede: perché il tecnico italiano viene giudicato in maniera diversa rispetto a come fu con Pochettino? Il club ora ha bisogno di continuità.

Il Chelsea ha vinto tutte e cinque le ultime partite della scorsa stagione conquistando il sesto posto in Premier League e qualificandosi per la Conference League sotto la guida di Mauricio Pochettino. Questa volta, il Chelsea di Enzo Maresca ha bisogno di una rincorsa simile per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League. Ma il Telegraph si chiede come mai il tecnico italiano venga giudicato in maniera diversa dall’argentino, visto che Maresca è supportato da tutta la dirigenza.

Il Chelsea “difende” Maresca per la sua poca esperienza, con Pochettino non furono benevoli

Il quotidiano scrive:

Inesperienza . Pochettino aveva una grande esperienza in Premier League e grandi club; con Maresca, il Chelsea ha nominato un allenatore che non aveva mai allenato nella massima serie. Come molti giovani giocatori del club, Maresca deve imparare ancora tanto, è inevitabile commetta errori.

Un’identità a lungo termine . Maresca è già il terzo allenatore che i proprietari del Chelsea hanno nominato. Uno dei problemi del club è stato che i cambiamenti d’allenatore hanno influito sull’adattamento dei giocatori ai diversi stili. Lo sforzo ha modellato la squadra per soddisfare lo stile e le esigenze di Maresca, e c’è ancora molto lavoro da fare. Il Chelsea potrebbe cercare un allenatore simile se dovesse esonerare Maresca, ma tornerebbero comunque al punto di partenza per molti aspetti. Possono davvero permettersi di farlo? Ad un certo punto i proprietari e i direttori sportivi devono attenersi a qualcosa e mostrare fiducia nella loro nomina.

Valutazione completa della stagione . Proprio come cinque partite dalla fine della scorsa stagione non sono state sufficienti a convincere tutti che Pochettino fosse l’uomo giusto per proseguire, le prestazioni di Maresca non saranno definite dalle ultime cinque partite di questo periodo. Le prestazioni e i risultati raggiunti saranno presi in considerazione nel giudizio della sua prima stagione tanto quanto la mediocrità della seconda parte di campionato.

Conference League . Pochettino nella sua unica stagione in carica doveva pensare solo alla Premier. Questo non vuol dire che il suo lavoro fosse più facile, ma c’erano meno partite e la rotazione della squadra non era un problema. La Conference League potrebbe anche essere vista come un vantaggio per Maresca, in quanto il club è arrivato alle semifinali per un primo trofeo sotto la proprietà Clearlake-Boehly. Il lavoro di Pochettino sarebbe stato visto in modo diverso da alcuni se avesse alzato la Carabao Cup? Forse no. Andare fino in fondo nella Conference League renderebbe Maresca il primo allenatore vincente del Chelsea dai tempi di Thomas Tuchel e, se dovesse succedere, non dovrebbe essere esonerato.

ilnapolista © riproduzione riservata