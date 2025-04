Evra si dà alla Mma, combatterà al Pfl di Parigi il 23 maggio: «Mi sono allenato per anni, sono pronto»

L’ex difensore francese si è allenato con Doumbè stella del Pfl (circuito professionistico). Nel 2022 avrebbe dovuto esordire nella boxe inglese, ma la serata fu cancellata.

L’ex calciatore francese Patrice Evra debutterà in Mma a Parigi il prossimo 23 maggio. Il suo avversario è ancora ignoto.

Evra combatterà al Pfl di Parigi: «Mi sono allenato per anni, ora sono pronto»

Le Parisien scrive:

All’età di 43 anni, disputerà il primo incontro della sua vita. Il suo avversario non è stato ancora annunciato. Appassionato di sport da combattimento dal 2016, l’ex difensore si allena da diversi anni, in particolare con Cedric Doumbè, stella del Pfl (Professional Fighters League, circuito statunitense di arti marziali). Nel 2022, avrebbe dovuto già combattere nella boxe inglese, ma la serata fu cancellata. Evra ha dichiarato: «Adoro anche questo sport! Ho giocato sui più grandi palcoscenici del mondo, vinto tutti i più grandi trofei del calcio, ma il Pfl Paris sarà una serata davvero speciale per me. Mi sono allenato per anni con i migliori del mondo e sono pronto». L’inizio di una seconda carriera?

Secondo l’ex terzino francese, la rosa a disposizione di De Zerbi è di primo livello e sia i giocatori che il mister sono obbligati a centrare l’obiettivo principale, ossia la Champions:

«Un presidente non si giudica solo in base ai risultati. Credo che in quattro anni tutto ciò che ha fatto, sia stato enorme. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, il Marsiglia è il posto giusto ora. Daremo un altro giudizio a fine stagione se non si qualificheranno in Champions League. Condanno di più i giocatori e l’allenatore. È responsabilità dell’allenatore, devono qualificarsi per la Champions League».

