Conte apre col fratello una società di investimenti, diritti d’immagine e sponsorizzazioni (C&F)

La Restate Srl. Ha sede a Torino, in quanto i due sono residenti lì. Hanno una quota del 50% ciascuno.

Antonio Conte e suo fratello Daniele hanno creato una nuova società per gestire investimenti, diritti d’immagine e sponsorizzazioni a livello sportivo, con sede a Torino.

Conte e suo fratello aprono una nuova società

Come riportato dal sito Calcio e Finanza:

Nuova società per Antonio Conte. Lo scorso 1 aprile infatti è stata costituita la Restate Srl, davanti a un notaio a Torino, creata dall’allenatore pugliese insieme al fratello. I due soci sono Antonio e Daniele Conte, entrambi con una quota del 50% ciascuno. La sede come detto è Torino, in quanto i due fratelli Conte sono residenti formalmente nel capoluogo piemontese. In particolare, la società ha per oggetto: l’assunzione, la detenzione, la gestione e il coordinamento di partecipazioni e di interessenze, sia direttamente che indirettamente, in altre società o enti, anche consortili, sia di diritto Italiano sia di diritto straniero, qualunque ne sia lo scopo e l’oggetto sociale; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa, il rilascio di garanzie reali e/o personali a favore delle società stesse; la prestazione di servizi commerciali, amministrativi e tecnici in favore delle società partecipate; l’acquisto, la vendita e la gestione per conto proprio, di beni immobili e di diritti immobiliari in genere, di qualsivoglia tipo e destinazione; acquisizione e gestione di diritti di immagine, gestione di attività di pubbliche relazioni, pubblicità, sponsorizzazioni e promozioni sportive.

Scrive Repubblica:

I 50 mila tifosi attesi allo stadio Maradona possono sperare che il tecnico leccese trovi l’antidoto giusto all’ennesima emergenza con il Torino. L’ex ct sta facendo i miracoli per non farsi beffare dalla coperta corta: in difesa e in attacco. Senza di lui il sogno scudetto sarebbe sfumato da un pezzo.

