Danilo, Conte ha contattato il suo procuratore, ma c’è il nodo Raspadori che complica l’affare (Repubblica)

Danilo della Juventus piace davvero tanto a Conte che si è mosso in prima persona secondo Repubblica per cercare di aprire la trattativa. I problemi del Napoli con la Juve però sono molteplici tra cui spunta la questione Raspadori

“L’interesse per Danilo della Juventus non è un mistero: c’è stato pure un contatto tra Conte e il suo procuratore per verificare la fattibilità dell’operazione. Al 33enne brasiliano non dispiacerebbe l’ipotesi di un trasferimento, ma al momento mancano i presupposti.

La Juventus deve prima comprare nel reparto arretrato dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e soltanto in un secondo momento potrebbe considerare l’ipotesi di privarsi di Danilo. Il capitano bianconero non ha trovato tanto spazio con Thiago Motta e valuta tutte le possibilità.

L’asse con la Juve, però, è complicato per diversi motivi. Si loro per lo stesso minimo obiettivo e poi soprattutto Cristiano Giuntoli vorrebbe mettere sul piatto la possibilità di uno scambio di prestiti con Giacomo Raspadori. De Laurentiis esclude categoricamente l’ipotesi”.