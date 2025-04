Il Real Madrid minaccia di non giocare la finale di Coppa del Re se gli arbitri non si scusano per le loro parole

In conferenza gli arbitri hanno fatto riferimenti ai video della Real Madrid Tv criticandola duramente. Il club ha annullato conferenze e allenamento

Il Real Madrid sta seriamente minacciando la Federcalcio spagnola (Rfef) di non giocare la finale di Coppa del Re contro il Barcellona dopo le dichiarazioni degli arbitri in conferenza stampa. Uno degli arbitri, De Burgos, si è anche messo a piangere.

Il Real Madrid minaccia di non giocare la finale di Coppa del Re contro il Barça

Come riportato da As:

L’arbitraggio è diventato il focus principale della finale di Coppa del Re. La conferenza stampa di De Burgos Bengoetxea e González Fuertes (Var), ha provocato una grande rabbia nel Real Madrid, che si è lamentato con la Federazione nella speranza che la Federazione stessa accusasse i direttori di gara. Tuttavia, la Federcalcio ha assolto entrambi. Di fronte a questa decisione, il club ha messo in scena la sua protesta. Non si è allenato alla Cartuja (stadio di Siviglia), né ha fatto tenere la conferenza stampa ad Ancelotti e Modric in vista della partita. Gli arbitri hanno fatto riferimenti ai video della Real Madrid Tv nella loro conferenza, criticandola duramente. Un atteggiamento che non è piaciuto ai blancos che l’hanno vista come una mancanza di imparzialità. La Real Madrid Tv aveva espresso pochi minuti prima: «Non c’è un arbitro spagnolo al Mondiale per club, e questo è un fatto oggettivo: sarà un segno? Il livello arbitrale spagnolo è inferiore a zero. Il calcio sarà uno sport più sano quando loro [De Burgos e Fuertes] non ci saranno più. E sarà più giusto quando le immagini non dimostreranno che c’è una preferenza verso il Barcellona».

Secondo quanto scrive El Chiringuito su X, gli avvocati del Real stanno preparando un comunicato in cui il club chiederà le scuse pubbliche da parte degli arbitri. E addirittura i blancos potrebbero lasciare Siviglia senza giocare la partita.

🚨Los ABOGADOS del REAL MADRID están preparando un COMUNICADO en el que club va a exigir una disculpa de los árbitros. 🚨 El Real Madrid PODRÍA VOLVERSE a casa SIN JUGAR LA FINAL. ℹ️ @jpedrerol Esta noche a las 12 Especial Chiringuito, en MEGA. pic.twitter.com/MocdXQAwTb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 25, 2025

L’arbitro della finale Real Madrid-Barcellona scoppia a piangere: «È dura quando a tuo figlio a scuola dicono che suo padre è un ladro»

La partita è sentitissima da entrambe le squadre, come tutti i “Classici”. Per di più si tratta di una finale di Coppa del Re e sia in casa Real che in casa Barcellona la tensione è palpabile. Ma evidentemente i nervi sono tesissimi anche all’interno dell’equipe arbitrale, come testimonia quanto accaduto questo pomeriggio in conferenza stampa.

🎙️ “Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que es honrado, pero que se equivoca como una persona más”. ➡️ “Quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que es su padre”. 🗣️ Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro principal.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/GzxSTCsvl9 — RFEF (@rfef) April 25, 2025

La finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona è infatti iniziata con le lacrime del designato direttore di gara, Ricardo De Burgos Bengoetxea. Il 39enne di Bilbao è crollato quando i giornalisti l’hanno interrogato sui video contro gli arbitri che da qualche tempo manda in onda la tv ufficiale delle Merengues prima delle partite, segnalando gli errori commessi a sfavore dei Blancos dal fischietto in questione.

Leggi anche: Ancelotti e il Real Madrid: appuntamento per un addio anticipato, così non perde il Brasile (Gazzetta)

Ieri Real Madrid Tv ne ha aveva trasmesso uno proprio su di lui. «Si parla tanto dei video di Real Madrid Televisión perché sono quelli che hanno maggior ripercussione. Ti racconto situazioni che hanno vissuto alcuni miei colleghi. Quando tuo figlio va a scuola e ci sono dei bambini che gli dicono che suo padre è un ladro e torna a casa piangendo è molto duro. Ciò che faccio nel mio caso è cercare di educare mio figlio e dirgli che suo padre è onesto», ha detto De Burgos prima di cominciare a piangere.

Poi il suo discorso è proseguito tra singhiozzi trattenuti a fatica: «Onesto. Che si sbaglia, come un qualsiasi sportivo. È duro, fottutamente duro, una cosa che non auguro a nessuno. Però il giorno che lascerò questa professione voglio che mio figlio sia orgoglioso di ciò che è stato suo padre e del mondo arbitrale. Perché l’arbitrare ci ha dato grandi valori, e non meritiamo ciò che stiamo soffrendo. E non penso tanto a noi professionisti, ma al danno che queste cose fanno ai nostri colleghi del calcio giovanile. Che ognuno faccia una riflessione sul dove vogliamo andare e sul futuro dello sport e del calcio».

Florentino Perez ha chiesto la sostituzione dell’arbitro.

ilnapolista © riproduzione riservata