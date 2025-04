Maripan (Torino): «Con Lukaku sarà un bel duello fisico e mentale, vogliamo vincere contro il Napoli»

Il difensore a Sky: «Lukaku è un grande attaccante con caratteristiche importanti. Gara decisiva? Non credo che lo scudetto passerà solo per noi».

Il difensore del Torino Guillermo Maripan ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Napoli, previsto per domenica alle 20:45. Il calciatore granata si è concentrato su Romelu Lukaku, che dovrà marcare.

Maripan: «Con Lukaku sarà un bel duello fisico e mentale, vogliamo vincere»

Le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb:

Che tipo di partita sarà contro il Napoli?

«È una squadra forte, sarà una gara molto difensiva quanto offensiva. Noi vogliamo vincerla».

Lukaku, Politano, Raspadori… Hanno tanti giocatori lì davanti. Ma Lukaku è quello forse più fisico: lo marcherai tu?

«Sì, Lukaku è un giocatore con caratteristiche importanti, ha giocato una grande stagione finora. È un grande attaccante. Sarà un bellissimo duello: fisico certo, ma anche mentale».

Lo scudetto passa anche da Torino: prima il Napoli, poi il Venezia in casa ma anche l’Inter. È uno stimolo in più per essere ancora più protagonisti?

«Noi siamo focalizzati di partita in partita. Ma non credo che lo scudetto passerà solo per noi. Sarà una bella esperienza giocare contro squadre che lottano per il titolo, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a come chiudere la stagione nel migliore dei modi».

Le parole di Modugno a Sky:

«Raspadori il Jolly? Un’idea per il momento. Una nuova vecchia soluzione, con il sistema già riproposto ma più che altro con la coppia già riproposta. Lukaku e Raspadoari in un 4-4-2 o un 4-2-3-1. E McTominay sarà la variabile, dovrà scivolare a sinistra per poi entrare dentro il campo. Raspadori ha talento e qualità, può determinare. Due anni fa la giornata iconica con Juventus-Napoli, suo il gol decisivo, pesante. Nella speranza di Conte c’è che possa riproporsi a quei livelli li. Già è stato così durante la stagione, questo è un momento nel quale Conte deve trovare qualcosa di nuovo dal punto di vista tattico e negli uomini».

