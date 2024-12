McTominay sembra un alieno, è il nuovo Vidal di Conte (Gazzetta)

Se Conte cambia sistema tattico per un giocatore, vuol dire che di quel giocatore non si può fare a meno.

McTominay sembra un alieno. Il Napoli non incanta gli esteti ma è solido e pragmatico (Gazzetta)

Ecco cosa scrive la Gazzetta, con Fabio Licari, dopo la vittoria del Napoli 1-0 in casa del Torino.

Vidal nella Juve, McTominay nel Napoli. Se Conte cambia sistema tattico per un giocatore, vuol dire che di quel giocatore non si può fare a meno. La sua prima Juve virò dal 4-2-4 originario al 3-5-2 per una mezzala-goleador in più. Il Napoli ha fatto percorso inverso, recuperando una linea difensiva a quattro e inserendo lo scozzese. Il risultato non cambia: dopo 14 giornate la Juve era al comando a fine 2011, adesso c’è il Napoli davanti, 32 punti, senza incantare gli esteti, ma con una solidità e un pragmatismo a immagine del suo tecnico. E il gol dell’1-0 naturalmente lo segna McTominay che sembra un alieno e in effetti arriva dalla Premier: può darsi che le distanze si siano accorciate, ma mentalità, intensità e testa rivolta alla porta sono ancora inglesi, o scozzesi se preferite.

McTominay è il porto di Napoli, ricordiamo la bava di agosto per l’acquisto di Douglas Luiz

Pronti via e Buongiorno si commuove e offre l’unico errore dell’anno. Adams non ringrazia.

BigRom, stufo di essere considerato un pastore in un presepe, sfodera un colpo di tacco geniale. Milinkovic Savic comincia il suo show.

McTominay è l’arte delle cose giuste. C’erano ad agosto fiumi di bava odorosa dedicata all’acquisto di Douglas Luiz. Il pallone italico non ha coscienza né occhi. McTominay è il porto di Napoli. Sinistro all’angolino. Cornamuse e non zampogne a Natale.

0-1

Coco all’improvviso si inginocchia sul pallone ad un centimetro dalla rete. Noi ringraziamo.

Fine primo tempo

Rientriamo sereni. Zambo porta in braccio tutta la loro mediana. Non si teme niente tanto che decidiamo di regalargli un paio di palloni giusto per provare fin dove siamo invalicabili.

Mati Olivera ovvero uno di quelli che non ruba le pagine dei giornali ma è sempre più un totem. Milinkovic Savic, ancora lui, gli nega il gol.

ll Cholito entra e sfiora un golazo ma convince definitivamente tutti a cambiare il match da Torino-Napoli a Milinkovic Savic-Napoli. Incredibile.

Ne vinciamo un’altra uno a zero con il nono risultato senza subire gol (clean sheet). Siamo forti e devoti al sacrificio. La sofferenza è degli altri costretti ad accettare un Napoli con una nuova pelle ma sempre al vertice. Siamo una sola anima, uni solo amore con il sogno di restarci a lungo.

ilnapolista © riproduzione riservata