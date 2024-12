McTominay, De Laurentiis pensava di aver preso il sostituto di Zielinski e invece ha trovato il nuovo Hamsik

Repubblica esalta lo scozzese e spiega che prendere lui e non Brescianini fu una scelta del Napoli e non uno scippo di Percassi

Scott McTominay, a pochi mesi dal suo esaltante arrivo in Italia si è già meritato l’etichetta di acquisto più indovinato del mercato estivo scorso.

Repubblica ripercorre oggi le ore del suo arrivo a Napoli e la chiusura della trattativa

“Era quasi l’ora di pranzo e nella clinica Villa Stuart di Roma stava per concludere le sue visite mediche Marco Brescianini, ormai a un passo dal diventare il successore di Piotr Zielinski. Invece il giocatore del Frosinone fu congedato con tante scuse e poche ore dopo su di lui si era già fiondata l’Atalanta. Passò come uno scippo di Percassi, mentre era stato il ds Manna a cambiare in extremis il suo obiettivo”.

McTominay è il nuovo Hamsik

Repubblica continua spiegando che il colpo ha sorpreso anche il presidente del Napoli che non credeva di aver trovato un simile gioiello

“De Laurentiis lo aveva ingaggiato per colmare il vuoto lasciato da Zielinski, invece si ritrova tra le mani il vero erede (per tecnica, forza fisica e passionalità) di un certo Marek Hamsik. Bravura e un pizzico di fortuna: i segreti di un grande colpo. Il “box to box” importato in Italia”.

