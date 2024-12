Al 31esimo sinistro bruciante, improvviso, sul primo palo e stavolta niente da fare per Milinkovic Savic. Lo scozzese segna gol pesanti

McTominay porta avanti il Napoli e tutta la squadra abbraccia Conte (1-0 sul Torino)

Grande McTominay: a Torino terzo gol in campionato. Al 31esimo sinistro bruciante, improvviso, sul primo palo e stavolta niente da fare per Milinkovic Savic che si era appena esibito in due parate non facili su Lukaku e Kvaratskhelia.

Lo scozzese è stato un grande acquisto voluto da Conte. A Manchester lo stanno rimpiangendo, comprensibilmente. È un calciatore di quantità e di qualità. Segna gol pesanti come a Milano contro l’Inter. Oggi si è ripetuto e per ora il vantaggio del Napoli sul Torino di Vanoli porta la sua firma. Commovente l’abbraccio dopo il gol, tutta la squadra circonda Conte.

Poi, il Torino si divora il pari con Coco solo davanti alla porta: inciampa sul pallone come nei cartoni animati.

ilnapolista © riproduzione riservata