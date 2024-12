Mbappé sta attraversando la prima grande crisi della sua carriera, le sue certezze crollano come castelli di carta

Dall’Equipe. «Deve cambiare mentalità, essere più forte, più egoista, dimostrare che rimane il leader che è sempre stato», il consiglio di un ex Real

È arrivato il momento di parlare di “penalty-gate” per Mbappé? Se lo chiede l’Equipe che parla di “un periodo pieno di dubbi” per il calciatore. Sta attraversando “la prima grande crisi sportiva della sua carriera, dove le sue precedenti certezze sembrano crollare come castelli di carta“.

Mbappé ha fin qui “sbagliato 12 dei 57 rigori tirati in carriera, ha una percentuale di successo al Real Madrid inferiore rispetto ai suoi compagni di squadra in campo (60%)“.

Il quotidiano ha chiesto a Francisco Buyo Sánchez ex portiere del Real Madrid (1986-1997), cosa significa giocare nel Real Madrid e come può incidere sulle proprie prestazioni:

«(Mbappé) È entrato nello spogliatoio del Real con la voglia di mantenere un profilo basso, il che è stato un bene, ma ha perso il suo status. Deve cambiare mentalità, essere più forte, più egoista, riaffermare se stesso, affermarsi e dimostrare che rimane il leader che è sempre stato».

“Per evitare di sprofondare un po’ più a fondo psicologicamente e in una crisi di fiducia, il francese deve evitare un nuovo fallimento dagli 11 metri? «Al contrario, per togliersi tutti i demoni dalla testa, per dimostrare che non trema di fronte alla pressione, deve tirare il rigore successivo e segnarlo», afferma Buyo. «Deve prendere la palla e fare la faccia arrabbiata e mostrare tutta la determinazione che ha per superare questo brutto momento»“.

Mbappé: «Quando sei una star, le persone parlano per te. Ad un certo punto devi parlare»

Kylian Mbappé torna a parlare e lo fa durante una intervista esclusiva rilasciata al giornalista Mouloud Achour nel programma di Canal+ ‘Clique’. Il giocatore del Real Madrid rompe così alcune settimane di silenzio in cui la sua assenza nella nazionale francese aveva generato molte aspettative in Francia e Spagna.

In una anteprima dell’intervista che andrà in onda domenica, Mbappé spiega chiaramente perché ha scelto di parlare con un giornalista. È diretto e forte.

«Che la gente parli di me? Il problema, quando sei una star, è che le persone parlano per te. Ogni giorno succede qualcosa mentre io non ho parlato con nessuno. Ecco perché ti parlo oggi. Ad un certo punto devi parlare. È necessario che le persone capiscano», dice Mbappé rilassato, ma allo stesso tempo sicuro di quello che vuole dire e come.

ilnapolista © riproduzione riservata