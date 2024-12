Evaristo nella stessa partita, lui nel giro di una settimana. Errori di Courtois e Valverde. Il Chiringuito: “batacazo (débacle) del Madrid, è crisi?”

Il Real Madrid perde 2-1 a Bilbao. Mbappé come Beccalossi, sbaglia un altro rigore

“Otra noche de pena per il Madrid”, titola Marca. “Otra pesadilla para Mbappé” titola Diario As. Il Real perde a Bilbao e interrompe il ciclo positivo che in Liga li aveva portati al sorpasso virtuale ai danni del Barcellona. La squadra di Ancelotti ha oscillato tra il masochismo e l’altruismo. Ha finito col perdere 2-1. Mbappé ha sbagliato un altro rigore. Courtois ha commesso un errore sulla prima rete e Valverde sulla seconda. Un brutto risultato che aprirà nuovi lunghi e caldi dibattiti.

Il Bilbao è andato in vantaggio a inizio secondo tempo con Berenguer (un tempo cercato dal Napoli) ma è stato Courtois a regalare il gol con una respinta goffa. A questo punto il Madrid ha sfiorato lo psicodramma. Perché Rudiger si è procurato il rigore e incredibilmente è stato concesso di Mbappé di calciarlo. Lui, come Evaristo Beccalossi, è andato sul dischetto e ha sbagliato. L’unica differenza è che il fantasista interista i suoi due rigori li sbagliò nella stessa partita, contro il Bratislava se non ricordiamo male. Mentre Mbappé li ha sbagliati nel giro di una settimana. Tutte e due le volte ha impedito al Real di pareggiare. Prima a Liverpool e poi a Bilbao. È incredibile come il francese li abbia tirati nello stesso identico modo. Il portiere ha sempre respinto agevolmente. Eppure domenica il rigore lo aveva tirato e segnato Bellingham contro il Getafe. Evidentemente non è bastato a sovvertire la gerarchia. In un accesso di masochismo il Madrid ha mandato nuovamente Kylian sul dischetto. E amen.

Il francese si è parzialmente riscattato con un tiro da fuori respinto dal portiere, sulla cui espinta Bellingham ha pareggiato. Era il minuto 78. Il masochismo del Madrid, però, non è finito. Valverde, incredibile per lui, ha perso un pallone poco fuori dall’area e ha mandato in porta Guruzeta che ha infilato Courtois sul primo palo. Inutile la pressione finale. Il Madrid ha perso 2-1 a Bilbao.

Il Chringuito scrive: “debacle del Real Madrid: è crisi?”

💣 BATACAZO TREMENDO DEL REAL MADRID. AVISO: si hoy te pierdes @elchiringuitotv… TE ARREPENTIRÁS. pic.twitter.com/dlgYAvQSFL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 4, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata