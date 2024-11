A Liverpool lezioni di come non si calciano i rigori: maestri Mbappé e Salah – VIDEO

Liverpool-Real 2-0 al 77′. Al 61′ Mbappé dagli 11 metri sbaglia l’1-1. Salah al 70′ dal dischetto per il 2-0 ma grazia Ancelotti e tira fuori.

A Liverpool partita pessima del Real Madrid, almeno fino al 76′. La squadra di Carlo Ancelotti sta perdendo 2-0 ad Anfield. Prima del secondo gol di Gakpo (l’1-0 firmato da Mac Allister), il Real ha avuto l’opportunità di pareggiare su rigore. Ma un evanescente Mbappé sbaglia dagli 11 metri. Una partita orribile del francese.

Dopo Mbappé tocca a Salah. L’egiziano ha la possibilità di portare il Liverpool sul 2-0. Si presenta sul dischetto di fronta a Courtois e tira di collo pieno. Il portiere del Real va a sinistra, il pallone a destra. Troppo a destra, oltre il palo. Poi ci pensa Gakpo al 76′ ha segnare il 2-0.

Liverpool-Real è la sagra dei rigori sbagliati

Il rigore sbagliato di Mbappé, video dal profilo X di Fabrizio Romano:

Il rigore sbagliato di Salah, video dal profilo X di Fabrizio Romano:

Mo Salah misses the penalty too! 🤯 pic.twitter.com/2SCwSCF2T6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2024

Slot: «Salah? Più dentro che fuori dal progetto Liverpool»

Arne Slot ha parlato alla vigilia della grande sfida di Champions League tra i campioni in carica e i Reds: “Salah è più in che out” ha detto l’allenatore olandese a proposito del futuro dell’egiziano. I Blancos hanno perso anche Vinicius infortunato. Liverpool-Real Madrid è in programma domani mercoledì 27 novembre alle 21.00 su Sky Sport Calcio e 253.

Il tecnico del Liverpool ha riferito in conferenza stampa: «Salah è più dentro che fuori dal progetto del Liverpool».

In seguito alla partita vinta contro il Southampton la scorsa domenica, grazie anche alla sua doppietta, l’attaccante egiziano aveva detto:

«Non mi hanno offerto il rinnovo, mi sento più fuori che dentro».

La risposta dell’allenatore olandese:

«Non commenterò ovviamente le parole di Salah ma posso dirvi solo che Mo (Salah) è più dentro che fuori dal progetto. Vogliamo che resti qui per quello che ha rappresentato e per ciò che rappresenta. Non mi sembra sia distratto da nulla. Non ho visto nulla di anomalo. È perfettamente concentrato. I media ne parlano chiaramente ma se foste stati qui in allenamento avreste notato che non c’è un giocatore che parla di questa cosa. Non c’è nessuna distrazione né da parte sua né da parte degli altri giocatori».

L’ultima partita del Real Madrid è andata bene, vittoria per 4-0 contro l’Osasuna. Tuttavia, secondo The Athletic, la partita è una sintesi di tutto ciò che in questo momento non va a Valdebebas. Primo fra tutti gli infortuni. Contro l’Osasuna tre giocatori sono usciti dal campo per infortunio. Rodrygo, Lucas Vazquez e Militao. Per il difensore ancora un grave infortunio al ginocchio. “Diciassette giocatori si sono infortunati questa stagione, a volte più di una volta“. Un totale di “25 distinti infortuni nei primi tre mesi della stagione“.

Una situazione che crea frizioni interne al Real. The Athletic ha ricevuto conferme in questo senso da alcune fonti vicine al club madrileno.

Scrive The Athletic:

“Questi infortuni hanno causato attriti nello spogliatoio del Real. Sono emerse tensioni all’interno dello staff di Carlo Ancelotti, anche sulla preparazione fisica della squadra“. The Athletic ha appreso che “il preparatore atletico Antonio Pintus è diventato una figura divisiva dietro le quinte, alcuni dei suoi approcci sono considerati antiquati“. Nello spogliatoio “non sono contenti dell’attenzione mediatica che ha raccolto nelle ultime stagioni“.

A Valdebebas l’ambiente è teso. “C’è malcontento nello staff tecnico per via del poco volume di corsa dei giocatori del Madrid in partite“. Frizioni anche con il responsabile dei calci piazzati Francesco Mauri.

